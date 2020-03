Comunicato ufficiale CONI: stop a tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Il calcio italiano deve arrendersi, campionato sospeso

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Tutto confermato: lo sport si ferma, e di conseguenza anche il calcio. Tutte le manifestazioni sportive saranno sospese fino al prossimo 3 aprile.

Lo rende noto il Coni con un comunicato ufficiale appena diramato. Adesso la palla passa al governo che dovrà rendere effettivo il tutto tramite un decreto ministeriale che verrà emanato nei prossimi giorni.

Intanto il Coni precisa che “le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne“. Champions ed Europa League, quindi, si giocheranno regolarmente. Salvo ulteriori colpi di scena.

……………

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il mondo del pallone si ferma davanti alla crisi Coronavirus. Queste sono le ultimissime indicazioni che arrivano da diverse fonti dopo i summit di oggi al Coni presieduto da Giovanni Malagò.

Gli scontri sono durissimi, ma la decisione finale sembra inevitabile: il calcio chiuderà i battenti. Per ora si tratta solo di una sospensione, anche se decisamente lunga. Si fermeranno tutti i campionati, dalla Serie A alle leghe minori. Domani, nel consiglio straordinario convocato d’urgenza, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Si riprenderà a giocare domenica 5 aprile. Tra circa un mese. Sempre che, in queste settimane, la situazione riuscirà a tornare sotto controllo e il virus comincerà a perdere consistenza. Altrimenti se ne riparlerà, e i campionati potrebbero a quel punto essere definitivamente annullati. La speranza di tutti è che non sia necessario arrivare a tanto.

Redazione Giallorossi.net