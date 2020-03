Campionato sospeso: e ora che succede? I tre scenari possibili

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ora è ufficiale, lo sport italiano si ferma per circa un mese davanti all’emergenza Coronavirus. Ma adesso sono in tanti a chiedersi che succederà al campionato di calcio.

Il portale on line de “La Repubblica” traccia tre possibili scenari percorribili adesso che lo stop è diventato ufficiale. Vediamo quali sono e quali conseguenze avrebbero.

La prima, quella più probabile ed auspicata dai club, è chiedere lo slittamento dell’Europeo. La competizione internazionale è in programma dal 12 giugno, ma dal 1 i giocatori devono essere a disposizione delle rispettive nazionali. Rimandare la competizione per l’emergenza globale permetterebbe di avere un ampio ventaglio di date ancora utilizzabili. Con questo scenario, la Serie A avrebbe il tempo di recuperare con calma le partite non giocate. Mentre l’Uefa potrebbe collocare l’Europeo in autunno oppure la prossima estate.

Il secondo scenario è quello di studiare e mettere in pratica un calendario alternativo, valutando di recuperare partite giocando ogni due giorni anziché tre: una forzatura della prassi, che raccoglie pochissimi consensi.

La terza possibilità, quella che quasi tutti i club vorrebbero scongiurare, è dichiarare finito il campionato. Eventualità concreta però se un giocatore dovesse risultare positivo al Coronavirus. Ma come fare poi a stilare una classifica? Toccherebbe, come nel 2006 dopo Calciopoli, al Consiglio federale, che potrebbe anche scegliere di non assegnare uno scudetto, comunicando solo piazzamenti senza titoli per la partecipazione alle coppe europee. Ma la questione è controversa. Il Consiglio dovrà studiare, per non farsi trovare impreparato in caso di necessità, una soluzione che metta d’accordo tutti: in bocca al lupo.

Fonte: Repubblica.it