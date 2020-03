Calcio sconfitto in borsa ma fiducia sul dopo virus

NOTIZIE AS ROMA – Dal 24 febbraio, giorno del debutto in borsa del Covid-19, i valori delle squadre di calcio europee si sono più che dimezzati, ma allo stesso tempo potrebbero aver creato opportunità di investimento quando uno tra i giochi più belli al mondo si metterà alle spalle questa tremenda esperienza che ha coinvolto tutti. Tifosi e non.

Per quanto riguarda la Roma e Friedkin, per lui ha senso temporeggiare per capire se si tratta di uno stop temporaneo alle attività sportive o più duraturo, perché il prezzo in questo caso potrebbe essere molto diverso.

Un eventuale nuovo proprietario potrebbe essere facilitato per quanto riguarda la questione Stadio perché la città ora ha bisogno di investimenti, di ripartire.

(Il Sole 24 Ore, M. Frisone)