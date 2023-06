Calciomercato, Berardi a un passo dalla Lazio per 20 milioni di euro più bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domenico Berardi ha trovato l’accordo con la Lazio che è vicina a raggiungere l’intesa col Sassuolo sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Lo rivela in questi minuti il portale Repubblica.it.

Al giocatore quattro anni di contratto a 3.5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. E proprio i bonus nelle ultime ore sono stati al centro dei discorsi tra il presidente Lotito e l’entourage dell’azzurro: ieri la fumata bianca.

Il calciatore aspetta ora il via libera per approdare nella Capitale, con Sassuolo e Lazio che dovranno trovare l’accordo sulle modalità di pagamento relative ai 20 milioni pattuiti. Sarà quindi accontentato Maurizio Sarri, che considera Berardi tra i suoi principali obiettivi di mercato per rinforzare il reparto attaccanti.

Berardi era stato accostato anche alla Roma, con Mourinho che avrebbe allenato volentieri l’esterno come sostituto di Zaniolo, partito a gennaio senza essere degnamente sostituito.

Fonte: Repubblica.it