“ON AIR!” – CORSI: “Bastano Frattesi, Berardi e Morata per fare una bella Roma”, PRUZZO: “Mi auguro che Mou alzi il telefono per il grande colpo”, CIARDI: “Il mercato è lungo, non bisogna avere fretta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Cristante? A me raramente è capitato di celebrare i rinnovi di contratto dei giocatori. Cristante è un professionista esemplare anche per i giovani, è un punto di riferimento. La speranza però è che col passare del tempo Cristante rimanga comunque un esempio, ma che alla lunga non ci si abitui al “tanto c’è Cristante“. La Roma a centrocampo dopo Aouar un altro colpo potrebbe metterlo a segno, ma il mercato è lungo, e non bisogna farsi prendere dalla fretta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dalle notizie che arrivano mi sembra evidente che per colmare questo gap delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno sia quella della cessione dei giovani del vivaio. Per due motivi fondamentali: il primo è per il fatto che non sono titolari, e non togli dei tasselli da rimpiazzare, e secondo perché sono tutte plusvalenze… La Roma fa sapere che per Volpato si parte dagli 8,5 milioni di Tahirovic. Se questi fossero i nomi dei sacrificati sul mercato, la Roma avrebbe colmato la sua esigenza in maniera intelligente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se fossi Pinto ho pensato a come migliorare la Roma senza comprare esterni. Io farei così: prenderei Frattesi, Berardi, e Morata. Basta, non voglio altro. Soltanto questi tre. Non avresti fatto uno squadrone, ma una buona squadra…Berardi inviso ai tifosi della Roma? Ma magari viene: appena fa i primi due gol diventa un fenomeno, il calcio funziona così…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il rinnovo di Cristante? Il problema della Roma non è lui, o Mancini, o Pellegrini. A questa squadra sono mancati i gol. La Roma deve comprare un attaccante forte, io credo che il limite sia quello. Poi anche io mi auguro che un giorno la Roma sarà più forte di questi nomi, ma la squadra si può migliorare tenendo questi calciatori, che io non vedo come il problema…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io continuo a pensare che avendo preso Aouar ci potrebbe essere una variazione dal punto di vista tattico. Dominguez del Bologna? E’ il loro capitano, non sarebbe tanto low cost come acquisto, ma è un buonissimo giocatore, che farebbe comodo a qualsiasi allenatore. Con Dominguez, Matic, Cristante, Pellegrini, Aouar, Bove, mi sembrerebbe complicato giocare a due lì in mezzo. Forse sarebbe meglio giocare con un perno in mezzo e due mezze ali…”

Patrick Vom Bruck (Radio Romanista): “Ibanez? Quando intorno a noi avvertiamo il brusio della gente che si aspetta un nostro errore, questo non ci aiuta. Credo che Ibanez non sia paragonabile come storia calcistica ad altri che hanno combinato disastri o hanno avuto particolari problematiche con la piazza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cessioni? C’è poco mercato. Ma se ti capita un’offerta importante per un difensore, Ibanez, Mancini o Zalewski… A centrocampo e soprattutto sugli esterni devi trovare qualcuno più forte di quelli che hai. E poi devi concentrati sull’attaccante: Retegui, Nzola, Dia sono buoni giocatori, ma per la Roma serve altro. Mi auguro che Mou alzi il telefono per avere un colpo importante, ce n’è assolutamente bisogno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il West Ham potrebbe decidersi ad andare incontro alla Roma per Scamacca, ma non so per quanto tempo la Roma può pensare di restare senza centravanti. Scamacca è una scelta tampone, che la Roma vorrebbe in prestito e che non sarebbe subito pronto. Il West Ham è un club che ha speso oltre 35 milioni per Scamacca, e perchè dovrebbe darlo in prestito? Non sono dei benefattori del calcio italiano. Io credo che loro debbano avere un ritorno economico dalla cessione di Scamacca: partita aperta ma non semplice…”

