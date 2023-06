Roma dietro all’Inter per Frattesi. Pinto vira su Fofana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I rapporti tra Roma e Sassuolo restano ottimi, con i due club che stanno per concludere l’ennesimo affare che porterà in Emilia Romagna Missori e Volpato.

Affare slegato a quello riguardante Davide Frattesi, giocatore di cui Pinto è innamorato: la Roma però è al momento indietro rispetto all’Inter, club al momento in pole per il centrocampista azzurro. Ma da qui al prossimo luglio le cose potrebbero anche cambiare.

Intanto però il general manager dei capitolini comincia a guardarsi intorno alla ricerca di alternative per la mediana giallorossa, che guadagnerà un Aouar in più ma che perderà Wijnaldum e Camara, di ritorno ai rispettivi club di appartenenza.

Uno dei profili che piace particolarmente Youssouf Fofana, 24 anni, centrocampista franco-senegalese in scadenza 2024 e per questo in uscita dal Monaco. Una pista che va tenuta d’occhio in chiave Roma.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport