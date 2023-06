Morata, ora la Roma fa sul serio. E a gennaio occasione Gabigol a zero

AS ROMA NEWS – Se prima il nome di Alvaro Morata era semplice fantasia, ora il corteggiamento della Roma comincia a essere concreto.

Mourinho lo vuole al centro dell’attacco giallorosso per il prossimo campionato, il suo grande amico Paulo Dybala ha già cominciato il pressing sullo spagnolo, e anche l’ex Juventus sarebbe felice di tornare a giocare in Serie A. Tanto da essere disposto a rivedere il suo stipendio.

Il presidente dell’Atletico Madrid ha smentito pubblicamente l’idea di una sua cessione, ma nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria di 10 milioni di euro che permetterebbe al giocatore di lasciare il club.

Tra i profili offerti in questi giorni a Tiago Pinto c’è da segnalare quello di Gabriel Barbosa che ha il contratto in scadenza al 31 dicembre. Per ora i giallorossi non sono interessati, ma in caso dovesse restare al Flamengo potrebbe essere un obiettivo a zero per gennaio.

