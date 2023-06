Abbonamenti, la Roma sorride: si chiude a quota 40mila

NOTIZIE AS ROMA – La Roma chiuderà oggi pomeriggio la campagna abbonamenti collezionando la bellezza di quasi 40mila tessere vendute.

Un risultato eccellente per un club che non raggiunge le prime quattro posizioni in campionato dalla stagione 2018-19. Ma la garanzia Mourinho è stata sufficiente per il tifoso romanista, che ha dato la solita risposta d’amore.

In città c’è ancora un entusiasmo dilagante che si è infiammato all’ultima giornata di campionato, quando Mou ha assicurato con gesti eloquenti sulla sua permanenza a Roma. A quello poi va aggiunto un inizio sprint sul mercato con gli arrivi dei parametri zero Ndicka e Aouar e ad una politica dei prezzi che, in un periodo come quello che stiamo vivendo, non va sottovalutata.

Costi invariati per le Curve e i distinti, con i rincari in alcune tribune, di appena 3,50 a partita. La risposta non si è fatta attendere. Un’euforia contagiosa che tuttavia non porterà al record di tessere: quello della stagione 2002-03 (48.213) rimane inavvicinabile. Ma la campagna si chiuderà con circa 4mila abbonamenti in più rispetto allo scorso anno, quando l’euforia per l’arrivo di Dybala regalò un exploit finale senza precedenti.

Fonte: Il Messaggero