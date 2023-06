Calciomercato Roma, dal Brasile: pronta un’offerta di 12 milioni per Ayrton Lucas del Flamengo

NOTIZIE AS ROMA – Arriva dal Brasile un nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato in entrata giallorosso.

Secondo il portale “bolavip.com” la Roma starebbe preparando un’offerta di 12 milioni al Flamengo per il terzino sinistro Ayrton Lucas, acquistato dai rossoneri a gennaio per 7 milioni.

Il giocatore classe 1996 è comunque molto contento al Flamengo, e di recente si è conquistato una convocazione anche con la nazionale.

Fonte: br.bolavip.com