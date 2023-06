Calciomercato Roma, Pinto alza il prezzo per Volpato e Missori dopo la cessione di Tahirovic. Anche Atalanta e Juve interessate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Ajax per la cessione di Benjamin Tahirovic, la Roma lavora sulle uscite anche di Cristian Volpato e Filippo Missori.

Secondo le informazioni del giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, la Roma chiede di più al Sassuolo per la cessione dei due giallorossi soprattutto alla luce di quanto incasserà per Tahirovic (8,5 milioni di euro, bonus compresi, e 15% sulla futura rivendita).

Le parti lavorano per cercare l’intesa e le operazioni per Volpato e Missori sono slegate da quella per Davide Frattesi.

Inoltre, sul 2003 Volpato c’è da registrare anche l’interesse dell’Atalanta e di club esteri, mentre il terzino classe 2004 piace anche alla Juventus e al Venezia.