Calciomercato, Fabregas resta al Como: sfumano le ipotesi Bayer e Roma

Cesc Fabregas continuerà a sedere sulla panchina del Como anche nella prossima stagione. È questa la notizia rilanciata in questi minuti da Gianluca Di Marzio, che chiude – almeno per ora – le porte a un possibile cambio di casacca del tecnico spagnolo.

L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona era stato cercato con insistenza nei giorni scorsi al Bayer Leverkusen, come uno dei possibili successori di Xabi Alonso. I contatti tra le parti erano già stati avviati, e in Germania si dava ormai per certo il suo arrivo. Ma il Como si è mosso con decisione per trattenere il proprio allenatore, protagonista della promozione in Serie A, convincendolo a proseguire il progetto iniziato in riva al lago.

Per la Roma, che aveva inserito anche il nome di Fabregas tra i profili da valutare per il dopo Ranieri, si tratta di una pista che sembra dunque essere ormai tramontata. E il casting per la panchina giallorossa prosegue.

Fonte: Gianlucadimarzio.com