Serie A: Roma-Milan si giocherà domenica alle 20:45 in contemporanea con le altre partite

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 37ª giornata di campionato, che si disputerà quasi interamente domenica 19 maggio alle ore 20:45, per garantire la contemporaneità tra squadre con obiettivi ancora in ballo.

Tra i match clou spicca Roma-Milan, ultima partita all’Olimpico per Claudio Ranieri, che si giocherà in contemporanea con Inter-Lazio e Juventus-Udinese, tutte gare cruciali in ottica Champions League.

Alla stessa ora anche:

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Verona-Como

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

L’unica eccezione sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato 18 maggio, dal momento che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla classifica.