CALCIOMERCATO ROMA | Gasperini insiste per l’esterno: quattro attaccanti ancora nel mirino

Gian Piero Gasperini non si accontenta. La Roma è partita forte, l’attacco sta producendo e alcuni dei nuovi hanno già dato risposte importanti, ma il tecnico continua ad aspettare quel rinforzo offensivo rimasto fuori dall’ultima sessione estiva. Al Festival dello Sport di Trento, alla domanda su un possibile arrivo a gennaio, il CEO John Galantic ha risposto: “Bella domanda”. Gasperini ha subito aggiunto: “Bellissima”. Una battuta, ma nemmeno troppo.

Secondo Il Messaggero, la Roma tornerà infatti sul mercato soprattutto per un esterno offensivo. Sul tavolo resta anche la possibilità di aggiungere un esterno a tutta fascia, con Jayden Oosterwolde che potrebbe tornare d’attualità, ma la priorità continua a essere il giocatore offensivo chiesto da Gasperini già in estate.

I nomi principali restano quelli già seguiti negli ultimi mesi: Jamie Gittens, Jamie Leweling, Luiz Henrique ed Endrick. Un elemento accomuna quasi tutti: stanno trovando poco spazio nei rispettivi club. Gittens, indicato come uno dei preferiti di Gasperini, non ha ancora esordito in Premier League. Leweling ha raccolto appena 146 minuti complessivi tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, senza mai partire titolare con lo Stoccarda, e il poco spazio gli è costato anche la mancata convocazione nella prima lista del nuovo ct tedesco Jurgen Klopp.

Più complicata la pista Luiz Henrique, rimasto in Russia dopo che alcuni ostacoli burocratici avevano rallentato la trattativa estiva con la Roma. Il brasiliano ha perso terreno anche in nazionale e, al momento, una riapertura dei discorsi a gennaio appare meno semplice.

Discorso diverso per Endrick. In estate il brasiliano era stato vicino alla Roma, prima che José Mourinho decidesse di trattenerlo al Real Madrid. Il tecnico portoghese lo aveva pubblicamente elogiato, ma finora gli ha concesso appena quattro minuti tra campionato e Champions League. Se la situazione non dovesse cambiare, a gennaio la possibilità di un prestito potrebbe tornare concreta.

Molto, però, dipenderà anche dal fronte economico. A novembre è atteso il pronunciamento della UEFA sul mancato rispetto del Settlement Agreement e il verdetto potrà incidere sui margini di manovra della Roma. La priorità tecnica è già chiara: Gasperini vuole ancora un esterno offensivo. Resta da capire quanto spazio avrà il club per trasformare quella richiesta in un’operazione concreta.

FONTE: Il Messaggero