Calciomercato: Greenwood alza le richieste a sei milioni e innervosisce la Roma

La strada che porta Mason Greenwood alla Roma si complica. L’attaccante inglese resta il grande obiettivo del mercato giallorosso, il colpo individuato per alzare il livello dell’attacco di Gasperini in vista della Champions League, ma nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi ostacoli. Il primo resta quello con il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro per lasciar partire l’ex Manchester United, mentre la Roma vorrebbe provare a chiudere l’operazione intorno ai 45 milioni, bonus compresi. Una distanza non enorme, ma comunque significativa in un affare già molto pesante dal punto di vista economico.

La Roma può contare sul lavoro svolto nelle scorse settimane con il giocatore. Gasperini ha parlato direttamente con Greenwood, spiegandogli il ruolo che avrebbe nel suo sistema di gioco e convincendolo ad aprire alla destinazione giallorossa. Il sì del calciatore era stato uno dei punti di forza della strategia romanista. Ora, però, anche il fronte ingaggio rischia di diventare più complicato. Secondo quanto riferito da Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Tele Radio Stereo, Greenwood avrebbe modificato le proprie richieste economiche. Dai 5 milioni netti inizialmente ipotizzati, l’attaccante sarebbe salito a una richiesta da circa 6 milioni più bonus.

Una cifra che, al momento, rischia di raffreddare i rapporti e costringe la Roma a una nuova riflessione. Il club dovrà capire se assecondare le richieste del giocatore, provare a trovare un punto d’incontro o rivedere la propria strategia su un’operazione che, tra cartellino e stipendio, avrebbe comunque un peso enorme. Gasperini continua ad avere le idee chiare: Greenwood è il profilo che vuole per rinforzare l’attacco. Ma non tutto dipende dalla volontà del tecnico. Serve il via libera economico della proprietà, serve un accordo con il Marsiglia e ora serve anche una nuova intesa definitiva con l’entourage del calciatore.

Fonte: Te la do io Tokyo/Tele Radio Stereo