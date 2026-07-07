CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 7 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:30 – Su Romulo c’è anche il Galatasaray

Romulo (24) resta tra gli attaccanti accostati alla Roma, ma al momento la pista giallorossa non sembra particolarmente calda. Il Lipsia non farebbe muro davanti a un’offerta, dopo una seconda parte di stagione meno brillante del brasiliano. Sul centravanti si registra anche l’interesse del Galatasaray.

Ore 10:45 – Dybala-Roma, accordo totale per il rinnovo

Paulo Dybala (32) resta alla Roma. Tra il club giallorosso e l’argentino è stato raggiunto l’accordo totale per il rinnovo, con l’ultimo dettaglio legato ai bonus ormai sistemato. Adesso manca solo l’annuncio ufficiale. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora su X.

Ore 10:30 – Tresoldi piace, Pinamonti no

Nicolò Tresoldi (21) resta il nome preferito dalla Roma per il ruolo di vice Malen. L’attaccante del Bruges piace a Gasperini, ma viene valutato poco meno di 30 milioni. Andrea Pinamonti (27), proposto da Riso, non interessa invece ai giallorossi. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Dovbyk-Genoa, trattativa ferma

Artem Dovbyk (29) resta in uscita dalla Roma, ma la trattativa con il Genoa non decolla. La sua cessione è considerata necessaria per liberare spazio al nuovo vice Malen, ma al momento non ci sono passi concreti. Gasperini non lo considera centrale nel nuovo progetto offensivo. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Garnacho, il Chelsea non apre al prestito

Alejandro Garnacho (22) resta un profilo gradito alla Roma, ma la trattativa con il Chelsea non decolla. Il club londinese non apre al prestito, formula che i giallorossi vorrebbero invece proporre per provare ad arrivare all’esterno argentino. Al momento la pista resta complicata. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Greenwood, giornata chiave per l’offerta

Mason Greenwood (24) resta il grande obiettivo della Roma per l’attacco. I giallorossi stanno lavorando agli ultimi dettagli dell’offerta da presentare al Marsiglia, con una proposta da almeno 45 milioni bonus compresi per avvicinarsi alla richiesta francese da 50 milioni. Gasperini lo ha già convinto sul progetto tecnico e lo aspetta sulla destra nel suo 3-4-2-1. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Moreira resta il preferito per la fascia sinistra

Diego Moreira (21) resta l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare la fascia sinistra. Il belga dello Strasburgo piace molto a Gasperini e D’Amico, che lo seguivano già ai tempi dell’Atalanta. Il club francese chiede 40 milioni, ma i giallorossi proveranno a limare la cifra, forti anche della volontà del giocatore di disputare la Champions. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:25 – Leao offerto alla Roma

Rafael Leao (27) è stato proposto alla Roma per rinforzare la fascia sinistra. L’operazione resta però complessa per l’ingaggio del portoghese e per le richieste del Milan, anche se potrebbe essere studiata una formula in prestito con riscatto facilitato. Per ora la cifra resta considerata elevata. (Leggo)

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