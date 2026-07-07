Leao offerto alla Roma: il Milan chiede 60 milioni e c’è il nodo ingaggio

La fascia sinistra offensiva resta un cantiere aperto. Gasperini vuole un giocatore capace di alzare il livello dell’attacco e la Roma continua a ricevere, valutare e scartare profili in base a costi, formula e compatibilità tecnica.

Nelle scorse settimane è stato offerto anche Rafael Leao. Il portoghese è in uscita dal Milan e il club rossonero sarebbe disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni. Una cifra considerata elevata dalla Roma, soprattutto in una fase in cui il club deve gestire con attenzione investimenti e vincoli UEFA. L’operazione sarebbe complessa anche sul piano dell’ingaggio. Per diventare una pista realmente praticabile, Leao dovrebbe rinunciare ad almeno un milione netto a stagione. Al momento resta dunque un nome suggestivo, ma molto complicato.

Ferma anche la pista Garnacho. La Roma ha sondato il Chelsea e vorrebbe eventualmente impostare un’operazione in prestito, ma il club londinese non apre a questa formula. L’idea giallorossa sarebbe quella di un prestito con diritto o comunque con una struttura leggera iniziale, ma da Londra non arrivano aperture. Anche una possibile formula con diritto di riscatto resta per ora lontana.

Nel frattempo è spuntata anche la candidatura di Simon Adingra, esterno del Sunderland reduce dal prestito al Monaco. Il suo profilo è stato inserito tra quelli monitorati per ampliare il ventaglio delle possibilità offensive, anche se al momento non si parla di trattativa avanzata. Il mercato dell’attacco sarà lungo, ma Gasperini non vuole un nome qualsiasi. Vuole giocatori funzionali, capaci di attaccare la porta e reggere intensità e Champions. E che permettano alla Roma di fare un salto di qualità.

Fonti: Il Messaggero, Leggo