Leao offerto alla Roma: il Milan chiede 60 milioni e c’è il nodo ingaggio

La fascia sinistra offensiva resta un cantiere aperto. Gasperini vuole un giocatore capace di alzare il livello dell’attacco e la Roma continua a ricevere, valutare e scartare profili in base a costi, formula e compatibilità tecnica.
Nelle scorse settimane è stato offerto anche Rafael Leao. Il portoghese è in uscita dal Milan e il club rossonero sarebbe disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni. Una cifra considerata elevata dalla Roma, soprattutto in una fase in cui il club deve gestire con attenzione investimenti e vincoli UEFA. L’operazione sarebbe complessa anche sul piano dell’ingaggio. Per diventare una pista realmente praticabile, Leao dovrebbe rinunciare ad almeno un milione netto a stagione. Al momento resta dunque un nome suggestivo, ma molto complicato.
Ferma anche la pista Garnacho. La Roma ha sondato il Chelsea e vorrebbe eventualmente impostare un’operazione in prestito, ma il club londinese non apre a questa formula. L’idea giallorossa sarebbe quella di un prestito con diritto o comunque con una struttura leggera iniziale, ma da Londra non arrivano aperture. Anche una possibile formula con diritto di riscatto resta per ora lontana.
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Nel frattempo è spuntata anche la candidatura di Simon Adingra, esterno del Sunderland reduce dal prestito al Monaco. Il suo profilo è stato inserito tra quelli monitorati per ampliare il ventaglio delle possibilità offensive, anche se al momento non si parla di trattativa avanzata. Il mercato dell’attacco sarà lungo, ma Gasperini non vuole un nome qualsiasi. Vuole giocatori funzionali, capaci di attaccare la porta e reggere intensità e Champions. E che permettano alla Roma di fare un salto di qualità.
Fonti: Il Messaggero, Leggo
mi piace questa cosa che ora qualche strisciata è cosi in difficoltà da provare a farci risolvere un LORO problema facendolo passare per un “affare”
per cartellino, ingaggio e carattere del giocatore.
Leao a quelle condizioni tenetevelo pure.
no, grazie !
❤️🧡💛
60ml, quanto tutta la Lazio di Lotito😂😂😂😂…. Ma siamo seri😂😂
A Mila, magna tranquillo
Leao manco a 20 milioni di euro.
Ho nella mente il suo ammutinamento in diretta tv, con Hernandez, contro Fonseca.
Ora, il portoghese può piacere o meno, ma un giocatore non DEVE comportarsi così.
Inoltre, abbiamo bisogno di gente con carattere, non di mezze figurine.
Decisamente meglio Alajbegovic
Assoli NO.
Costa troppo e rende pochissimo.
Me ricorda il “Jolly” delle carte da burraco, ride sempre….
ma anche no troppo discontinuo e caratterialmente non molto affidabile e poi perché dovrebbe essere la Roma a finanziare il mercato del Milan
Se lo tengano, visto che non riescono a venderlo a quei prezzi vengono da noi…giocatore che può risolvere partite, ma troppo discontinuo e avulso dal gioco di squadra. Se è in giornata fa sfracelli, ma il più delle volte non lo è..
Alla Roma servono altri giocatori, più affidabili e continui.
Sì come no aspetta che ti diamo proprio 60 milioni.
ha ha ha ha ha ha ha
Greenwood e Moreira sarebbero tanta roba, basterebbero loro. Leao manco a gratise
Ma si può credere realmente che la Roma prenda in considerazione Leao a 60 milioni, quando la cifra giusta da sborsare sarebbe esattamente la metà?
Leao finisce in Turchia a Settembre, un classico.
“Gasperini non vuole un nome qualsiasi.”
Ma non capisco, visto che l’anno scorso per Sancho a quanto scrivono arrivò quasi a minacciare le dimissione, ora che è libero, non lo vuole più? 🙂
o Zirkzee che è finalmente ufficialmente sul mercato?
Ah no, ora è la fissazione di Greenwood. Poi tra 6 mesi neanche gratis. A posto così.
Ps: ma il fenomeno Rios, il nuovo Rumenigge, come mai sta facendo solo scampoli di partita ai mondiali? Come mai non ha mezzo mondo già dietro?
rios co rummenigge c’entra come i fagioli co le ciliegie in termini di ruoli in campo
Se la Roma ha difficoltà a prendere Greenwood a 50 mln come potete pensare che possa pensare a Leao a 60mln?
La Roma non vuole farsi prendere per il collo per Greenwood, non è che ha difficoltà a tirare fuori 50 milioni, considerato che un anno fa ne ha tirati fuori 25 più bonus (cifra considerata esagerata dai soliti soloni del forum) per Wesley, è leggermente diverso…
Ma ancora con Leao? Per 60M può rimanere tranquillamente li a Milano e farsi un’altra stagione sul groppone del Milan, se ne sta li bello bello a pesare sui bilanci dei meneghini per 6,5M lordi.
Basta mettere in giro ste voci farneticanti.
il bello che sono giornali romani, o pseudo tali, a proporre il milanista per 60ML, quando fino a ieri le stesse testate titolavano di Soule per 35ML e Kone per 40ML, che schifo… ci si sarebbe aspettato che una strategia del genere sarebbe stata scritta da gazzetta e corriere della sera…
un giocatore forte nella sua giornata buona e avulso nelle altre 52 ha il mercato di Pellegrini
ma fatemi capì come funziona a Roma quando “ti offrono” qualcosa… 😅
Qui il problema non sono i 60 milioni è il suo carattere. A me ricorda molto Balotelli. Quando rientra in difesa sembra sempre che ti fa un piacere. Giocatore da non considerare.
leao: il grande protagonista con allegri della stagione trionfale del milan !
la Roma fa difficolta ha prendere Greenwood a 50 e secondo i giornalisti di leggo messaggero ne diamo 60 al Milan più ingaggio elevato a lui, veramente dei grandi mi sorprendono sempre di più. Forza Roma
Sembra un po’ una di quelle offerte che faceva quello con la cartoleria a bruno Sacchi della 3a C.
il Leao visto al mondiale vale, forse, 10-15 milioni. È letteralmente quasi un ex giocatore, anzi, è irritante…se con la maglia della Roma si mettesse a fare, in pieno recupero, quegli inutili giochetti visti ieri, rischierei seriamente il daspo…
Il problema del nodo ingaggio non sussiste. 60 milioni per uno che fa due partite bone l’anno sono una follia. Se lo tenessero il fenomeno
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.