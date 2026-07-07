FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 – Gasperini parlerà a Sky Sport

Gian Piero Gasperini si trova a Milano insieme al direttore sportivo Tony D’Amico. Questa sera alle 21 l’allenatore giallorosso parlerà a un evento Sky: attese dunque le prime dichiarazioni del tecnico sulla nuova stagione e sul mercato della Roma. (Tele Radio Stereo / Te la do io Tokyo)

Ore 9:30 – Falcao carica la Roma: “Può vincere lo scudetto”

Paulo Roberto Falcao ha parlato della Roma e del nuovo corso giallorosso: “Gasperini sta facendo un lavoro bellissimo, è un grande allenatore e bisogna seguirlo”. Il Divino vede una squadra competitiva anche per il vertice: “La Roma l’anno prossimo può vincere lo scudetto, con i Friedkin ha le stesse risorse degli altri grandi club italiani”. Poi il pensiero per Bruno Conti: “Non sarà facile sostituirlo, è un fratello per me”.

Ore 8:40 – Abbonamenti Roma, prezzi in aumento ma si va verso il sold out

È partita la campagna abbonamenti della Roma con lo slogan “Solo la Roma” e l’obiettivo di raggiungere ancora quota 40 mila tessere. I prezzi aumentano rispetto alla scorsa stagione, con rincari intorno al 10% in tutti i settori: la Curva Sud Classic passa da 269 a 299 euro, mentre un Plus in Tevere Centrale arriva a 1011 euro. Nonostante gli aumenti, l’attesa resta altissima e il sold out appare l’obiettivo più probabile, anche per garantire poi la vendita dei singoli biglietti durante l’anno. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…