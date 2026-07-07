FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:55 – Gasperini parlerà a Sky Sport
Gian Piero Gasperini si trova a Milano insieme al direttore sportivo Tony D’Amico. Questa sera alle 21 l’allenatore giallorosso parlerà a un evento Sky: attese dunque le prime dichiarazioni del tecnico sulla nuova stagione e sul mercato della Roma. (Tele Radio Stereo / Te la do io Tokyo)
Ore 9:30 – Falcao carica la Roma: “Può vincere lo scudetto”
Paulo Roberto Falcao ha parlato della Roma e del nuovo corso giallorosso: “Gasperini sta facendo un lavoro bellissimo, è un grande allenatore e bisogna seguirlo”. Il Divino vede una squadra competitiva anche per il vertice: “La Roma l’anno prossimo può vincere lo scudetto, con i Friedkin ha le stesse risorse degli altri grandi club italiani”. Poi il pensiero per Bruno Conti: “Non sarà facile sostituirlo, è un fratello per me”.
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Ore 8:40 – Abbonamenti Roma, prezzi in aumento ma si va verso il sold out
È partita la campagna abbonamenti della Roma con lo slogan “Solo la Roma” e l’obiettivo di raggiungere ancora quota 40 mila tessere. I prezzi aumentano rispetto alla scorsa stagione, con rincari intorno al 10% in tutti i settori: la Curva Sud Classic passa da 269 a 299 euro, mentre un Plus in Tevere Centrale arriva a 1011 euro. Nonostante gli aumenti, l’attesa resta altissima e il sold out appare l’obiettivo più probabile, anche per garantire poi la vendita dei singoli biglietti durante l’anno. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
C’è qualcuno che riesce a capire quello che dice il divino Falcao nei commenti dalla Ferrari ?
A me piace sentirlo, come si sente una musica di sottofondo…Bossanova.
a Divi’…. sgrat sgrat…
Caro Paulo Roberto, sì i Friedkin i soldi li hanno, ma la Roma non fattura quanto le altre, occhio a ciò che si dà in pasto al pubblico…
300 euro per la curva?????
Chissà se ora avrà qualcosa di cui lamentarsi sul mercato 😁
Non ti disperare Gasp, tanto non arriverà nessuno, ogni giorno un nome diverso che costano 40 ml che la Roma non si può permettere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.