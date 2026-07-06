Roma, tutte le amichevoli estive saranno visibili su DAZN

La nuova stagione della Roma comincerà ufficialmente il 13 luglio. I giallorossi non impegnati al Mondiale o ancora in vacanza si ritroveranno a Trigoria per il raduno agli ordini di Gian Piero Gasperini. La prima fase della preparazione si svolgerà al Fulvio Bernardini, con poco più di dieci giorni di lavoro tra allenamenti e alcune amichevoli contro squadre locali minori. Poi, dal 26 luglio, inizierà il programma internazionale dei test estivi, compreso il ritiro in Galles.

Secondo quanto comunicato da DAZN, tutte le amichevoli estive della Roma saranno visibili sull’emittente streaming. Una copertura completa per seguire i primi passi della squadra di Gasperini verso la nuova stagione. La prima amichevole ufficiale sarà quella contro il Cannes, in programma il 26 luglio alle 17:30 allo Stade Pierre de Coubertin. Sarà il primo vero test del precampionato giallorosso. Il 31 luglio la Roma partirà poi per il Galles, dove sono previste altre tre amichevoli. Il 1° agosto, alle 16:00, i giallorossi affronteranno il Cardiff City al Cardiff City Stadium.

Tre giorni più tardi, il 4 agosto alle 19:00, sarà la volta del test contro il Newport County al Rodney Parade. A chiudere il ritiro gallese sarà invece l’amichevole contro il Brighton, in programma l’8 agosto alle 16:00 all’American Express Stadium. Prima dell’inizio del campionato ci sarà infine un’amichevole di prestigio. Il 15 agosto la Roma sarà ospite del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, con calcio d’inizio alle 17:30.

La Serie A comincerà poi il 24 agosto, con la Roma attesa dall’esordio all’Olimpico contro la Fiorentina. Prima, però, Gasperini avrà a disposizione cinque test per iniziare a costruire la sua squadra e mettere alla prova i primi meccanismi della nuova stagione.

Redazione Giallorossi.net