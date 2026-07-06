Gasperini rientra prima: vertice con D’Amico per sbloccare mercato e rinnovi

La settimana corta della Roma comincia con un segnale preciso: Gian Piero Gasperini è rientrato dalle vacanze prima del previsto. Il tecnico ha capito che i prossimi giorni possono indirizzare buona parte del mercato giallorosso e oggi a Trigoria è atteso un vertice in presenza con il direttore sportivo Tony D’Amico.

La parola chiave resta “presenza”. Gasperini vuole vivere da vicino la fase decisiva, evitare incomprensioni e accelerare sui dossier rimasti aperti. Il rapporto quotidiano con D’Amico nasce anche da questa esigenza: lavorare fianco a fianco, con il mercato che non può più restare sospeso tra videocall, attese e strategie da trasformare in offerte. Tutto si concentrerà in pochi giorni: rinnovi, Greenwood, uscite e primi innesti. Il raduno del 13 luglio è dietro l’angolo e l’allenatore vuole arrivarci con almeno una parte del lavoro già impostata. Non è escluso, nei prossimi giorni, un nuovo confronto diretto con i Friedkin, soprattutto per il via libera definitivo all’offerta per Greenwood.

La trattativa per l’attaccante del Marsiglia resta il dossier più urgente. Gasperini è ossessionato dal profilo dell’inglese e si aspetta uno sprint proprio in questa settimana. Il piano iniziale della Roma, costruito su una base da 40 milioni più bonus, dovrà però essere ritoccato al rialzo. Serviranno almeno 5 milioni in più, oltre a bonus e percentuale sulla futura rivendita. Il Marsiglia è pronto a perdere Greenwood, ma soltanto alle proprie condizioni. Il club francese è nel mirino UEFA per il mancato rispetto dei paletti economici e ha bisogno di incassare, ma non intende fare sconti. D’Amico spera di inserirsi negli spiragli rimasti aperti, forte anche dei buoni rapporti tra le proprietà.

Nel frattempo si chiudono anche i rinnovi. Zeki Celik e Paulo Dybala firmeranno in settimana: tutto definito per il turco e per l’argentino, con quest’ultimo atteso a un nuovo accordo annuale con opzione. Più lenta la trattativa per Lorenzo Pellegrini, che è iniziata ma non ha ancora prodotto segnali definitivi. La Roma entra così nella settimana più delicata dell’estate: Gasperini è tornato prima, D’Amico è pronto a muoversi, i Friedkin dovranno decidere quando sbloccare gli investimenti. Il tempo delle attese, almeno per il tecnico, è finito.

Fonti: La Repubblica, Il Messaggero