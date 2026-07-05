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Calciomercato Roma: è fatta per il rinnovo di Celik, il terzino firma e resta in giallorosso

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Zeki Celik e la Roma avanti insieme. Il terzino turco è pronto a prolungare il proprio contratto con il club giallorosso dopo l’accordo totale raggiunto nelle ultime ore tra le parti. Il rinnovo è ormai definito e stanno arrivando in queste ore le firme per rendere ufficiale la permanenza del difensore nella Capitale. Lo fa sapere Fabrizio Romano in questi minuti sui suoi canali social.

Una conferma importante per Gian Piero Gasperini, che considera Celik un elemento utile per duttilità, affidabilità e capacità di adattarsi a più ruoli nella nuova Roma. Il turco, arrivato in giallorosso nel 2022, resterà quindi a disposizione del tecnico anche nella prossima stagione, confermando la linea del club di blindare i giocatori ritenuti funzionali al nuovo progetto.

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Non è l’unico rinnovo vicino alla fumata bianca. Anche Paulo Dybala è ormai a un passo dal prolungamento: le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e arrivare all’accordo definitivo. La Roma prova così a chiudere due dossier importanti prima del raduno di Trigoria. Celik è pronto alla firma, Dybala vede il traguardo: il gruppo di Gasperini comincia a prendere forma anche attraverso le conferme.

Redazione Giallorossi.net

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7 Commenti

  4. Tra arrivi e rinnovi, questo è il primo e pure il più scarso. La notizia meno entusiasmante che potessimo ricevere. Per il resto sono ottimista comunque.

  7. Eppure era fatta per Celik alla Juve , a 4 mln di stipendio all”anno , mica scrivono cassate nooo.
    Ora, avanti con gli altri rinnovi.

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