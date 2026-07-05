FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 5 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Settore giovanile, si sblocca Margiotta: seguirà D’Amico a Roma

Si risolve il nodo legato al settore giovanile della Roma. Dopo la frenata dei giorni scorsi, Massimo Margiotta è pronto a seguire Tony D’Amico nella Capitale dopo l’esperienza condivisa all’Hellas Verona. L’arrivo dell’ex dirigente gialloblù permetterà al club di sistemare un’area rimasta in sospeso dopo gli addii di figure storiche come Alberto De Rossi e Bruno Conti. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Roma, raduno il 13 luglio: già fissati i primi test

La Roma si ritroverà a Trigoria lunedì 13 luglio per iniziare la nuova stagione, con l’obiettivo di mettere Gasperini nelle condizioni di lavorare subito con il gruppo quasi al completo, fatta eccezione per i reduci dal Mondiale. Prima del ritiro in Galles sono previsti i primi test al Fulvio Bernardini: una partita in famiglia con la Primavera, una contro il Roma City e la sfida al Trastevere. Poi il programma proseguirà con Cardiff City, Newport County, Brighton e Borussia Dortmund. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Malen, Mondiale amaro con l’Olanda: ora riparte dalla Roma

Donyell Malen chiude con delusione il suo Mondiale con l’Olanda, eliminata ai sedicesimi dal Marocco. Partito con grandi aspettative dopo i 14 gol segnati in Serie A con la Roma, l’attaccante è finito ai margini nelle scelte di Koeman, fino alla panchina nella gara decisiva. Ora Malen guarda di nuovo a Trigoria: Gasperini ripartirà da lui al centro dell’attacco giallorosso. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – Konè e El Aynaoui avanti nel Mondiale

Restano in corsa per la vittoria del Mondiale sia Neil El Aynaoui che Manu Konè: il primo ha trionfato per 3 a 0 con il Marocco sul Canada, il secondo l’ha spuntata per 1 a 0 sul Paraguay con la maglia della Francia. Entrambi hanno giocato titolari e sono rimasti in campo per tutta la partita.

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