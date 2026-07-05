CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 5 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Kessié torna nei pensieri della Roma

Franck Kessié (29) vuole lasciare l’Arabia e tornare in Europa, possibilmente in Serie A. Il centrocampista ivoriano piace alla Juventus, ma anche la Roma resta una pista da monitorare: in giallorosso ritroverebbe Gasperini, che lo lanciò ai tempi dell’Atalanta. (Il Giornale)

Ore 10:00 – El Shaarawy verso l’Al Shabab

Stephan El Shaarawy (33) è pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. L’ex attaccante della Roma è vicino all’Al Shabab, che gli ha offerto un biennale da 10 milioni di euro a stagione per giocare in Saudi Pro League. (Il Giornale)

Ore 9:35 – Moreira resta il preferito a sinistra

Diego Moreira (21) resta uno dei profili più graditi alla Roma per rinforzare la fascia sinistra. L’esterno dello Strasburgo è considerato un talento di grande prospettiva dalla coppia D’Amico-Gasperini, che lo aveva già seguito ai tempi dell’Atalanta. Il club francese chiede circa 40 milioni, ma la Roma proverà a ottenere uno sconto. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Greenwood, martedì può essere il giorno dell’offerta

Mason Greenwood (24) resta il grande obiettivo della Roma. La data cerchiata in rosso è martedì 7 luglio, quando i Friedkin potrebbero dare il via libera all’offerta da circa 43-45 milioni bonus compresi da presentare al Marsiglia. L’accordo con il giocatore è stato trovato da tempo sulla base di un quadriennale da circa 5 milioni a stagione. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Garnacho piace, ma la pista resta complicata

Alejandro Garnacho (22) resta nella lista della Roma per l’attacco. Gasperini ha dato il suo ok al profilo dell’argentino, ma l’operazione è in salita: il Chelsea non apre al prestito secco o con diritto di riscatto e preferirebbe monetizzare con una cessione. I dialoghi restano vivi, ma servirà tempo per capire eventuali margini. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Dovbyk, il Genoa ci prova

Artem Dovbyk (29) piace al Genoa di Daniele De Rossi. Il feeling tra l’attaccante ucraino e il tecnico rossoblù può aiutare, ma l’operazione resta complessa soprattutto per l’ingaggio, superiore ai 3 milioni e fuori dai parametri del club ligure. La trattativa è ancora in fase embrionale. (La Gazzetta dello Sport)

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