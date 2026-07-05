Dovbyk-Genoa, l’idea prende quota: la Roma apre al prestito, ma c’è il nodo ingaggio

Il Genoa sogna Artem Dovbyk. L’operazione è ancora in fase embrionale e non si preannuncia semplice, ma la pista ha cominciato a prendere consistenza nelle ultime ore. Il centravanti ucraino è in uscita dalla Roma e il club rossoblù, guidato da Daniele De Rossi, ha messo gli occhi su di lui per rifondare l’attacco dopo le partenze di Ekuban ed Ekhator.

Il legame con De Rossi può diventare un fattore. L’allenatore del Genoa conosce bene Dovbyk, lo ha voluto alla Roma nell’estate 2024 e continua ad apprezzarne le caratteristiche. Anche il giocatore, in passato, ha avuto parole di stima per il tecnico. Questo feeling può aiutare a costruire una trattativa che, almeno sul piano tecnico, avrebbe una logica chiara.

La Roma avrebbe mostrato una certa apertura al prestito. Non era la soluzione preferita, perché il club giallorosso vorrebbe monetizzare e fare cassa con la cessione dell’attaccante, ma la necessità di liberare spazio in attacco può spingere Trigoria a valutare anche formule meno definitive. Il grande ostacolo resta l’ingaggio. Dovbyk guadagna più di 3 milioni netti a stagione, una cifra ampiamente fuori dai parametri finanziari del Genoa. Per rendere possibile l’operazione servirà capire se la Roma contribuirà a una parte dello stipendio, se il giocatore accetterà un diverso assetto economico o se si troverà una formula sostenibile per tutte le parti.

Il dossier è legato anche al mercato in entrata della Roma. L’uscita di Dovbyk aprirebbe spazio per un vice-Malen, ruolo per cui piace molto Nicolò Tresoldi del Bruges. Senza la partenza dell’ucraino, però, diventa difficile immaginare un nuovo investimento in quella zona del campo. Dopo una stagione complicata, l’attaccante potrebbe ripartire da un progetto in cui avrebbe spazio e fiducia.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, La Repubblica