Facebook RSS X

Moreira, Garnacho e Tresoldi per completare il puzzle in attacco

2
193

Greenwood è il primo obiettivo, ma non l’unico tassello dell’attacco che Gasperini vuole ridisegnare. La Roma continua a lavorare anche su Diego Moreira, Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi, tre profili diversi ma tutti legati alla stessa esigenza: costruire un reparto offensivo più profondo, verticale e adatto alle richieste del nuovo allenatore.

A sinistra resta forte il gradimento per Diego Moreira dello Strasburgo. D’Amico e Gasperini lo considerano un potenziale crack e lo seguivano già ai tempi dell’Atalanta. Il belga piace perché può giocare su entrambe le fasce e dare strappo, ampiezza e qualità nell’uno contro uno. Lo Strasburgo chiede circa 40 milioni di euro, una cifra alta che la Roma proverà ad abbassare. Il Mondiale rischia però di complicare la pista, aumentando visibilità e prezzo del giocatore. D’Amico ha già avviato i contatti con il procuratore di Moreira e mantiene vivo il dialogo anche sull’asse Londra-Strasburgo, visto il legame tra Chelsea e club francese.

Con il Chelsea i contatti non riguardano solo Moreira. Resta sullo sfondo anche Alejandro Garnacho, altro profilo gradito a Gasperini. L’argentino piace molto, ma l’operazione è in salita: il Chelsea non apre al prestito secco o con diritto di riscatto e vorrebbe monetizzare con una cessione. Per questo servirà tempo per capire se la pista potrà diventare realmente praticabile.

Il terzo nome è Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco del Bruges è considerato il profilo ideale per il ruolo di vice-Malen. Gasperini lo apprezza molto e Il Romanista racconta di un’accelerazione di D’Amico sul giocatore, sceso in campo proprio ieri nella prima amichevole estiva del precampionato del club belga. Tresoldi, però, non è un’operazione semplice né immediata. Il Bruges lo valuta 30 milioni e la Roma deve prima liberare spazio nel reparto offensivo. Il suo nome resta prioritario per il ruolo di alternativa a Malen, ma il dossier è collegato soprattutto al futuro di Artem Dovbyk.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, si scalda l’ipotesi Genoa per Dovbyk: De Rossi lo vuole, Artem apre

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteRoma, il patto dei big con Gasperini: “Restiamo e vinciamo”
Articolo successivoDovbyk-Genoa, l’idea prende quota: la Roma apre al prestito, ma c’è il nodo ingaggio

2 Commenti

  2. Tresoldi 30 ml
    Garnacho 45 ml
    Moreira 40 ml
    Greenwood 50 ml

    Spero che D’Amico sappia lavorare anche su obiettivi più abbordabili

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings