Moreira, Garnacho e Tresoldi per completare il puzzle in attacco

Greenwood è il primo obiettivo, ma non l’unico tassello dell’attacco che Gasperini vuole ridisegnare. La Roma continua a lavorare anche su Diego Moreira, Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi, tre profili diversi ma tutti legati alla stessa esigenza: costruire un reparto offensivo più profondo, verticale e adatto alle richieste del nuovo allenatore.

A sinistra resta forte il gradimento per Diego Moreira dello Strasburgo. D’Amico e Gasperini lo considerano un potenziale crack e lo seguivano già ai tempi dell’Atalanta. Il belga piace perché può giocare su entrambe le fasce e dare strappo, ampiezza e qualità nell’uno contro uno. Lo Strasburgo chiede circa 40 milioni di euro, una cifra alta che la Roma proverà ad abbassare. Il Mondiale rischia però di complicare la pista, aumentando visibilità e prezzo del giocatore. D’Amico ha già avviato i contatti con il procuratore di Moreira e mantiene vivo il dialogo anche sull’asse Londra-Strasburgo, visto il legame tra Chelsea e club francese.

Con il Chelsea i contatti non riguardano solo Moreira. Resta sullo sfondo anche Alejandro Garnacho, altro profilo gradito a Gasperini. L’argentino piace molto, ma l’operazione è in salita: il Chelsea non apre al prestito secco o con diritto di riscatto e vorrebbe monetizzare con una cessione. Per questo servirà tempo per capire se la pista potrà diventare realmente praticabile.

Il terzo nome è Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco del Bruges è considerato il profilo ideale per il ruolo di vice-Malen. Gasperini lo apprezza molto e Il Romanista racconta di un’accelerazione di D’Amico sul giocatore, sceso in campo proprio ieri nella prima amichevole estiva del precampionato del club belga. Tresoldi, però, non è un’operazione semplice né immediata. Il Bruges lo valuta 30 milioni e la Roma deve prima liberare spazio nel reparto offensivo. Il suo nome resta prioritario per il ruolo di alternativa a Malen, ma il dossier è collegato soprattutto al futuro di Artem Dovbyk.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Romanista, Corriere della Sera