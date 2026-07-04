Calciomercato Roma, si scalda l’ipotesi Genoa per Dovbyk: De Rossi lo vuole, Artem apre

Si scalda la pista che può portare Artem Dovbyk al Genoa. Il centravanti ucraino è in uscita dalla Roma e nelle ultime ore il club ligure ha mosso passi concreti per provare a portarlo in rossoblù.
La novità riguarda soprattutto la formula. La Roma avrebbe preferito una cessione capace di generare subito un incasso importante, ma ha aperto anche alla possibilità del prestito. Una soluzione che permetterebbe al Genoa di inserirsi con maggiore decisione nella corsa all’attaccante, provando a superare l’ostacolo economico legato al cartellino.
Dovbyk è una richiesta esplicita di Daniele De Rossi, che lo aveva già voluto alla Roma nell’estate del 2024. Il tecnico continua a stimare il centravanti e lo considera un profilo adatto per rinforzare l’attacco del Genoa. Anche il giocatore, inizialmente in fase di valutazione, si starebbe convincendo a sposare il progetto rossoblù. Un segnale importante, perché la volontà dell’attaccante sarà decisiva per indirizzare l’operazione.
La Roma, intanto, cerca una soluzione per liberare spazio nel reparto offensivo. L’eventuale uscita di Dovbyk potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo vice-Malen, con Nicolò Tresoldi tra i profili seguiti dal club giallorosso.
La trattativa non è ancora chiusa, ma la pista Genoa prende quota. Dopo una stagione complicata, Dovbyk può ripartire da un progetto tecnico che lo metterebbe al centro dell’attacco e gli permetterebbe di rivalutarsi. E per la Roma, anche se il prestito non era la prima opzione, può diventare una via utile per sbloccare il domino offensivo del mercato.
Fonte: Sky Sport
Non riesco proprio a capire perchè per forza deve andar via uno che è stato capocannoniere in un campionato dove ci sono Real, Barcellona, Atletico ecc. e con numeri buoni anche nello scorso campionato con soli 388 minuti ha segnato 3 gol con frequenza di uno ogni 128 min alla pari di Lautaro e pure con un assist., per prendere lo sconosciuto ai più dii nome Tresoldi e non pensare invece ad altri reparti che bisognerebbe puntellare. Attenti a Malen che non potrà ripetere i numeri scorsi.
Si attende la (nuova) successiva smentita del Genoa. Btw: ma come li pagherebbe 7,5 milioni lordi di ingaggio?
Col 50% a carico della Roma?
Si ripete continuamente che è stato il capocannoniere in Liga e, secondo molti, avrebbe, anche qui alla Roma, statistiche da super-top.
Perchè nessuna squadra spagnola si fa avanti per un sicuro “affarone” (obbligo tra 1 anno a circa 20)?
Che mistero!
Fatturati Club italiani nel 24/25
Inter 567 mln
Juve 529 mln
Milan 495 mln
Napoli 290 mln
Roma 270 mln
il Como paghera Nico Paz in 4 anni =15 mln annui .Il Real ,aggiungendo 20 mln alla cifra riscossa potra riprenderselo.
il prestito oneroso con obbligo di riscatto è la soluzione ottimale x entrambi.
noi non facciamo minusvalenza e loro lo prendono a meno di 25 milioni.
Prestito senza obbligo di riscatto. A queste condizioni me lo terrei volentieri come vice Malen, anche per non fare regali agli altri.
DDR può fare il miracolo. Prendere Dovbik e rilanciarlo e aiutarci come con Baldanzi. Si potrebbe studiare un prestito oneroso con obbligo di riscatto a certe condizioni ed una percentuale sulla futura rivendita. Potrebbe essere l’ultima chance di recuperare quanto speso per un giocatore con un piede solo e senza tigna.
DeRossi lo vuole?, quel DeRossi Daniele che in allenamento per percularlo gli disse “bel tiro” vedendolo crossare di destro durante un’allenamento?… quel DeRossi lì?
e lo stipendio?
e cosa ibera se non incassiamo nulla e probabilmente dobbiamo anche coprire l’ingaggio che è del 50% superiore al massimo del Genoa oggi?
Dovbyk l’altro giorno ha detto che stima molto DDR ed è partita questa tarantella senza senso…
Magari 🤩… chi sa il Genoa e disposto a prenderlo in prestito..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.