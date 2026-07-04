Calciomercato Roma, si scalda l’ipotesi Genoa per Dovbyk: De Rossi lo vuole, Artem apre

Si scalda la pista che può portare Artem Dovbyk al Genoa. Il centravanti ucraino è in uscita dalla Roma e nelle ultime ore il club ligure ha mosso passi concreti per provare a portarlo in rossoblù.

La novità riguarda soprattutto la formula. La Roma avrebbe preferito una cessione capace di generare subito un incasso importante, ma ha aperto anche alla possibilità del prestito. Una soluzione che permetterebbe al Genoa di inserirsi con maggiore decisione nella corsa all’attaccante, provando a superare l’ostacolo economico legato al cartellino.

Dovbyk è una richiesta esplicita di Daniele De Rossi, che lo aveva già voluto alla Roma nell’estate del 2024. Il tecnico continua a stimare il centravanti e lo considera un profilo adatto per rinforzare l’attacco del Genoa. Anche il giocatore, inizialmente in fase di valutazione, si starebbe convincendo a sposare il progetto rossoblù. Un segnale importante, perché la volontà dell’attaccante sarà decisiva per indirizzare l’operazione.

La Roma, intanto, cerca una soluzione per liberare spazio nel reparto offensivo. L’eventuale uscita di Dovbyk potrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo vice-Malen, con Nicolò Tresoldi tra i profili seguiti dal club giallorosso.

La trattativa non è ancora chiusa, ma la pista Genoa prende quota. Dopo una stagione complicata, Dovbyk può ripartire da un progetto tecnico che lo metterebbe al centro dell’attacco e gli permetterebbe di rivalutarsi. E per la Roma, anche se il prestito non era la prima opzione, può diventare una via utile per sbloccare il domino offensivo del mercato.

Fonte: Sky Sport