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Calciomercato Roma, Pedullà: “Settimana decisiva per Greenwood, attenzione all’Atletico”

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Mason Greenwood resta l’obiettivo numero uno della Roma per l’attacco, ma l’affondo decisivo non è ancora arrivato. Nei prossimi giorni, però, la situazione potrebbe accelerare improvvisamente.

A fare il punto sulla trattativa è stato Alfredo Pedullà, che su Youtube ha spiegato come i giallorossi siano pronti a provarci fino all’ultimo per Greenwood, con una fase operativa che si preannuncia particolarmente intensa tra lunedì e mercoledì.

Diversi i fattori in gioco secondo il giornalista: da un lato la necessità di un intervento diretto della proprietà, dall’altro l’apertura del giocatore, disposto ad accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello garantito dal Fenerbahce. Il club turco, però, non è disposto ad aumentare l’offerta di 32-35 milioni di euro per il cartellino.

Il vero rischio, secondo Pedullà, riguarda la tempistica: aspettare troppo potrebbe significare farsi soffiare l’obiettivo. Lo scenario più temuto è quello di una possibile cessione in attacco da parte dell’Atletico Madrid, con il nome di Sorloth indicato come probabile partente, e la cui cessione aprirebbe poi la strada all’acquisto di Greenwood.

Per questo motivo, secondo l’esperto di mercato, la Roma è chiamata ad accelerare e a portare avanti la trattativa senza ulteriori tentennamenti se non vuole farsi soffiare il giocatore.

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2 Commenti

  2. accetto scommesse che accade come con zhaka e tutti gli altri nel corso degli anni un nome portato a spasso per mesi e poi dissolto in una bolla di sapone , mi chiedo fa tutta sta differenza tra 45 milioni o offrire 50 quando poi si parla di pagare una multa di 10/15 milioni e si dice “per i friedkin e una nocciolina” , ma per noi Tifosi della roma possibile che il copione e sempre lo stesso ? l unica volta che e cambiato quando hanno annunciato Mourinho

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