Calciomercato Roma, Pedullà: “Settimana decisiva per Greenwood, attenzione all’Atletico”

Mason Greenwood resta l’obiettivo numero uno della Roma per l’attacco, ma l’affondo decisivo non è ancora arrivato. Nei prossimi giorni, però, la situazione potrebbe accelerare improvvisamente.

A fare il punto sulla trattativa è stato Alfredo Pedullà, che su Youtube ha spiegato come i giallorossi siano pronti a provarci “fino all’ultimo per Greenwood“, con una fase operativa che si preannuncia particolarmente intensa tra lunedì e mercoledì.

Diversi i fattori in gioco secondo il giornalista: da un lato la necessità di un intervento diretto della proprietà, dall’altro l’apertura del giocatore, disposto ad accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello garantito dal Fenerbahce. Il club turco, però, non è disposto ad aumentare l’offerta di 32-35 milioni di euro per il cartellino.

Il vero rischio, secondo Pedullà, riguarda la tempistica: aspettare troppo potrebbe significare farsi soffiare l’obiettivo. Lo scenario più temuto è quello di una possibile cessione in attacco da parte dell’Atletico Madrid, con il nome di Sorloth indicato come probabile partente, e la cui cessione aprirebbe poi la strada all’acquisto di Greenwood.

Per questo motivo, secondo l’esperto di mercato, la Roma è chiamata ad accelerare e a portare avanti la trattativa senza ulteriori tentennamenti se non vuole farsi soffiare il giocatore.