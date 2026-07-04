CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 4 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Alajbegovic in rialzo per la fascia sinistra

Kerim Alajbegovic (19) torna a salire nelle valutazioni della Roma per il ruolo di esterno alto sinistro. Gasperini spera di avere un rinforzo anche su quella fascia entro il raduno, oltre al possibile arrivo di Greenwood sulla destra. Il giovane resta uno dei profili seguiti per completare il reparto offensivo. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Garnacho sondato, ma costi troppo alti

Alejandro Garnacho (22) è stato sondato dalla Roma nei giorni scorsi attraverso il Chelsea. I costi dell’operazione restano però molto alti e il club londinese, almeno per ora, non apre alla formula del prestito. La pista resta complicata. (Il Messaggero)

Ore 9:55 – Moreira, la Roma ci prova con lo Strasburgo

Diego Moreira (21) resta un obiettivo della Roma per le corsie. I giallorossi hanno parlato con il Chelsea, che ha un diritto di prelazione sul giocatore dello Strasburgo, ma la trattativa resta complessa. Il club francese chiede 40 milioni e il Mondiale rischia di far salire ulteriormente il prezzo. (Il Messaggero)

Ore 9:35 – Atletico avanti con l’OM per Greenwood

L’Atletico Madrid si è inserito con decisione nella corsa a Mason Greenwood (24), presentando una prima offerta al Marsiglia. La proposta non soddisfa ancora la richiesta da 50 milioni del club francese, ma ha permesso agli spagnoli di muoversi concretamente prima della Roma. A Trigoria resta ottimismo sul giocatore, ma ora serve rilanciare in tempi brevi. (Corriere della Sera)

Ore 8:55 – Pellegrini, c’è distanza ma fiducia

Lorenzo Pellegrini (30) resta più lontano dalla firma rispetto a Dybala e Celik. Il primo incontro tra D’Amico e l’agente del centrocampista ha avviato il confronto, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La Roma punta a chiudere con un accordo intorno ai 3 milioni netti a stagione per tre anni, con formula 2+1. (Corriere della Sera)

Ore 8:30 – Greenwood, attesa l’offerta della Roma

Mason Greenwood (24) resta il grande obiettivo della Roma. In queste ore è attesa l’offerta ufficiale al Marsiglia, che potrebbe arrivare a 45 milioni bonus compresi. I giallorossi sono forti dell’accordo con il giocatore, ma devono fare i conti con la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Dybala, rinnovo prima del ritiro

Paulo Dybala (32) è vicino al rinnovo con la Roma. L’annuncio è atteso prima dell’inizio del ritiro, con un contratto fino al 2027 e opzione per un’altra stagione esercitabile dal club in base alle prestazioni. La Joya accetterà un forte taglio dell’ingaggio, con base fissa vicina ai 3 milioni più bonus legati a presenze e gol. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Celik verso la fumata bianca

Zeki Celik (29) è vicino al rinnovo con la Roma. Tra le tre situazioni contrattuali in sospeso, quella del turco resta la più vicina alla definizione. Il nuovo accordo dovrebbe essere annunciato insieme agli altri rinnovi prima dell’inizio del ritiro estivo. (Corriere della Sera)

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