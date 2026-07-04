Dybala resta, ma cambia ruolo: rinnovo vicino con ingaggio ridotto

Paulo Dybala è pronto a tornare a Roma, ma lo farà dentro una situazione nuova. La Joya è formalmente svincolata dal 30 giugno, anche se l’annuncio del rinnovo è atteso prima dell’inizio del ritiro. Venerdì sarà nella Capitale, mentre la prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca.

La trattativa è ormai in fase avanzata, ma non è stata semplice. Sul tavolo c’è un contratto fino al 2027, con opzione per un’altra stagione esercitabile dal club in base alle prestazioni del giocatore. Dybala avrebbe preferito un biennale pieno, ma la Roma ha scelto una formula più prudente, legata anche alle sue condizioni fisiche e al nuovo corso tecnico.

L’accordo economico prevede una base fissa di quasi 3 milioni di euro, più bonus legati a presenze e gol. Si tratta di un taglio sostanziale rispetto al vecchio ingaggio, che conferma la volontà del club di abbassare il monte stipendi senza rinunciare a un giocatore considerato ancora importante. Il punto più interessante, però, non è soltanto economico. Dybala accetterà anche un ruolo diverso rispetto agli anni passati. Non più centro assoluto del progetto offensivo, ma elemento di qualità da gestire dentro una rosa che Gasperini vuole ridisegnare con due esterni titolari.

Il tecnico è stato chiaro con la proprietà: per rinforzare l’attacco servono giocatori nuovi sulle corsie. A destra la prima scelta è Greenwood, mentre a sinistra la Roma continua a valutare diversi profili. In questo scenario, Dybala resta una risorsa preziosa, ma non più l’unico riferimento tecnico attorno al quale costruire l’intero reparto. La Joya ripartirà quindi da una posizione meno centrale, ma comunque significativa. La sua esperienza, la sua qualità e la sua capacità di incidere nelle partite pesanti restano elementi che Gasperini vuole avere a disposizione. Il rinnovo, però, racconta anche un cambio di fase: la Roma non vuole più dipendere da un solo giocatore.

Restano da limare alcuni dettagli legati ai bonus, ma la direzione è ormai tracciata. Dybala continuerà in giallorosso almeno fino al 2027, con la possibilità di prolungare ancora se il rendimento e le condizioni lo permetteranno. Meno stipendio, meno centralità assoluta, ma ancora Roma.

Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera, Il Tempo