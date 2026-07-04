Roma, domino in attacco: Soulé e Dovbyk bloccano la seconda fase

La Roma vuole rivoluzionare l’attacco, ma non tutte le caselle possono muoversi subito. Greenwood è la priorità assoluta, ma intorno a lui esiste un domino più ampio che coinvolge Soulé, Dovbyk, Tresoldi, Garnacho, Moreira e il futuro degli esterni offensivi.
Gasperini ha chiesto due esterni titolari. A destra il nome è Greenwood, mentre a sinistra la Roma sta valutando più soluzioni. Le quotazioni di Kerim Alajbegovic sono in rialzo, ma non è l’unico profilo seguito. Nei giorni scorsi è stato effettuato anche un sondaggio con il Chelsea per Garnacho, ma la pista è complicata: i costi sono molto alti e il club londinese al momento non apre al prestito. Il nome di Garnacho resta quindi più un’opportunità da monitorare che una trattativa vicina. Il Chelsea deve ancora decidere il futuro del giocatore, ma ad oggi non sembra intenzionato a favorire formule leggere. Per la Roma, che deve gestire con attenzione investimenti e plusvalenze, si tratta di un ostacolo pesante.
Con il Chelsea si è parlato anche di Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Il collegamento nasce dal diritto di prelazione dei Blues sul giocatore, legato alla stessa proprietà del club francese. La Roma ha chiesto informazioni, ma la strada non è semplice: lo Strasburgo valuta Moreira circa 40 milioni e il Mondiale rischia di far salire ulteriormente il prezzo. Il Chelsea, al momento, in quella zona di campo è concentrato soprattutto su Chavarria. Resta viva anche la pista Godo, mentre sullo sfondo c’è un nome ancora coperto, una soluzione tenuta riservata per la corsia sinistra. Dopo aver visto complicarsi la pista Summerville, conteso da diversi club di Premier League, la Roma deve trovare un’alternativa sostenibile.
Il secondo nodo è il vice-Malen. Donyell sarà un punto fermo dell’attacco, ma Gasperini vuole un’alternativa vera. Il profilo che piace di più è Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges. Viene valutato 30 milioni e sarebbe considerato il vice-Malen ideale, ma al momento non è una priorità perché prima deve uscire Dovbyk. L’ucraino è con la valigia in mano. Si presenterà al raduno, ma la sua posizione è quella di un separato in casa. La Roma deve però evitare una minusvalenza e per lasciarlo partire ha bisogno di incassare una cifra significativa. Per ora si registra soprattutto l’interesse del Betis, ma non ancora un affondo tale da sbloccare il dossier.
LEGGI ANCHE – Greenwood, l’Atletico si muove: ora la Roma deve rilanciare
Anche Soulé resta tra i principali indiziati a salutare. L’eventuale acquisto di un secondo esterno offensivo dipenderà molto dalla sua uscita. Senza una cessione dell’argentino, la Roma potrebbe non avere lo spazio tecnico ed economico per completare il doppio intervento richiesto da Gasperini.
Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere della Sera, Leggo
la seconda fase? me so’ perso la prima?
…bella Kawa, stessa domanda che me so posto io…daje Roma daje
Ma poi chi ha scelto e vuole che Soulè deve andare via? Perché i giornalisti insistono da 2 mesi con questo argomento? Magari tutti vogliono che resti e si inventano un caso che fa male in getdalla società al tifoso e soprattutto a lui.
indipendentemente da cosa scrivono i vari fumettisti
Soulé o arriva una offerta che ne vale la pena o.resta e sarebbe. Tanto meglio per noi
Il giocatore crescerà tanto e c’è ne innamoreremo già quest’anno ( opinione personale )
Se Dovbick blocca il mercato;
dopo un anno passato in infermeria il massimo che puoi ottenere é un prestito oppure lo fai giocare come vice Malen
provando un prestito con diritto proprio a chi ci vede il suo centravanti …oppure rimane ..i gol li fa
La mancata cessione di Soule’ secondo me ha bloccato l’ arrivo di Greenwood adesso la Roma ripiega su Alajabogovic e Garnacho ovviamente spero di sbagliare
Tanto più se andasse in porto Greenwood, Soulè sarebbe il sostituto o comunque un competitor in molte partite sui tre fronti. Non avrebbe senso svenderlo per poi doverne prendere un altro che mai nella vita potrebbe garantire una doppia cifra tra gol e assist come fa da tre anni Mati.
Non sono così sicuro che il Gasp stia spingendo per vendere Soulé…
Hai ragione Paolo, vale sempre la regola che prendere giocatori a caso non serve. A noi oltre ai rinnovi servirebbe un esterno sinistro per rimpiazzare e potenziare il ruolo che ra di Elsha e un terzino sinistro di ruolo in modo da mettere in panchina a riprendersi Angelinho. Per il resto confermi la squadra e, secondo me, sarebbe già molto forte. il sogno sarebbe prendere un regista che manca dalla partenza di Paredes, possibilmente più forte. Avessimo preso Xaha, a suo tempo !
FRS !
Come al solito se non si vende non si compra ma i 100 milioni sul mercato dove stanno?
Insomma tutto fermo, ma se i giornali attendessero la fine del calcio mercato invece di emettere sempre dubbi ?
Eccoli li la mancata cessione di Soule’ ha bloccato l’ arrivo di Greenwood perciò se tanto mi dà tanto il Gasp si dovrà accontentare di Alajbegovic e Garnacho due bambini e non giocatori già pronti come voleva
Su Dovbyk non riesco proprio a capire come ha fatto Gasperini a bocciarlo se ha giocato “solo” 388 minuti con 1 assist e 3 gol segnati ad intervallo ogni 128 minuti come Lautaro Martinez e secondo solo a Malen che ha segnato 1 gol ogni 108 minuti? Mistero. Aggiungo che il prossimo campionato ci dobbiamo scordare le cifre del Malen di quest’anno per vari motivi. Quindi ci affideremo a Tresoldi, bhoo. Pensassero ad altri ruoli perchè Dybala, Pellegrini ecc. non sono di sicuro delle certezze.
per chi scrive sta robba dovrebbe ricordarsi che dal monte ingaggi sono usciti 15 lordi di dybala, 7.4 de El sha, 7.4 de pellegrini, 5.7 de tsimikas, 4.1 de ferguson, quelli de celik…se facessero il conto di quanto si e abbassato lo stesso e nn ci sarebbe spazio economico e numerico ahahahahahha
colpa di massara se non ci stanno abbastanza soldi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.