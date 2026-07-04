Mariani: “Quanti pregiudizi su Dybala. Paulo può giocare al top fino a 40 anni”

Per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala è questione di ore. Il fantasista argentino ha convinto la Roma a confermarlo per un’altra stagione, dopo aver disputato ottime prestazioni nelle ultime partite. Trovato l’accordo economico con la Joya, sono in via di risoluzione anche gli ultimi dettagli legati a un bonus della scorsa stagione. L’argentino a marzo era stato operato dal professor Pier Paolo Mariani per risolvere un’infiammazione al ginocchio sinistro causata da una lesione al menisco esterno. Da allora, dopo un periodo di recupero, Paulo è tornato ai suoi livelli. Il professar Mariani ha raccontato a Il Tempo quale sarà il futuro di Dybala.

Dopo una stagione con molte assenze l’argentino può ancora giocare ad alti livelli?

«Secondo me ci sono un po’ di pregiudizi legati alla sua capacità di essere competitivo per l’intero campionato. Conoscendo bene la fisiologia umana credo che Dybala sia un fuoriclasse assoluto. In passato le sue problematiche sono state prevalentemente legate a lesioni muscolari o sovraccarichi funzionali, non è un problema che ha riguardato la tenuta o la supposta fragilità del calciatore. Per lui va valutata una programmazione in modo differenziato che prevenga questi problemi, quindi non è affatto un calciatore da metà campionato come lo hanno descritto negli ultimi anni. Ma con una competenza legata soprattutto alla preparazione e con un allenamento personalizzato può essere gestito, perché è meglio prevenire che curare. Avendo queste attenzioni può avere una tenuta totale e può giocare ad alti livelli fino a 40 anni».

Dopo tanti problemi muscolari, l’intervento al ginocchio che lei ha effettuato ha risolto le criticità del calciatore?

«La rottura del menisco esterno di cui mi sono occupato è un incidente che un calciatore professionista ha normalmente nel corso della sua carriera, un episodio a sé stante. Dopo l’intervento al ginocchio ha recuperato al cento per cento e lo ha dimostrato ampiamente nel finale di stagione».

Negli anni passati però le lesioni muscolari si sono ripetute frequentemente, un problema che non si è riuscito a risolvere definitivamente..

«Le lesioni muscolari si possono prevenire. Dybala per le sue caratteristiche fisiche non può essere allenato come un calciatore alto 1,90. Può capitare comunque di avere una lesione muscolare, ma con la prevenzione si possono diminuire sensibilmente i margini di rischio».

Come è stato il recupero dopo l’intervento?

«E stato seguito in allenamento e nel post infortunio. Ha fatto un ottimo lavoro di recupero, con grande costanza».

Fa bene la Roma a rinnovargli il contratto?

«Io lo terrei fino a 40 anni, se fossi il presidente. Se ben gestito può fare benissimo ancora per diversi anni. Io ho operato sei volte Totti e grazie alla competenza di Vito Scala il capitano ha giocato fino a 40 anni e se non lo avessero obbligato a smettere sarebbe andato ancora avanti».

Dybala può garantire un rendimento elevato anche a 32 anni?

«Un fuoriclasse di questo livello gestito da Gasperini, affiancato sicuramente dal suo nuovo staff di preparatori e medici, sono certo che farà il 90 per cento delle partite».

Fonte: Il Tempo