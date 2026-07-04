Greenwood, l’Atletico si muove: ora la Roma deve rilanciare

La corsa a Mason Greenwood non è più soltanto un duello tra Roma e Fenerbahce. Nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid si è iscritto alla partita, facendo arrivare al Marsiglia una prima offerta per il cartellino dell’attaccante inglese.
La proposta spagnola non ha soddisfatto la richiesta del club francese, che continua a valutare Greenwood intorno ai 50 milioni di euro, ma ha comunque prodotto un effetto immediato: agli occhi del Marsiglia, l’Atletico ha sorpassato la Roma sul piano formale. I giallorossi, infatti, non hanno ancora inviato l’offerta ufficiale.
A Trigoria resta ottimismo soprattutto per il fronte giocatore. La Roma ha da settimane un accordo con Greenwood sulla base di 4,5 milioni netti più bonus, con un contratto quadriennale che in alcune ricostruzioni arriverebbe poco sotto i 5 milioni a stagione complessivi. Il giocatore è stato convinto da Gasperini e continua a preferire un progetto in Champions League.
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Il problema è il tempo. La Roma aveva preventivato una prima proposta da 40 milioni più 2 di bonus, ma dopo il movimento dell’Atletico quella cifra potrebbe non bastare più. L’idea più aggiornata porta a un’offerta intorno ai 45 milioni bonus compresi, con la possibilità di avvicinarsi alla richiesta del Marsiglia attraverso formule, bonus e pagamenti dilazionati. Il club francese aspetta una proposta entro il weekend. La richiesta resta alta, ma la trattativa è entrata in una fase in cui conta la rapidità. D’Amico ha intensificato da giorni i contatti con il club francese, ma per inviare l’offerta serve l’ok definitivo dei Friedkin.
Sul tavolo c’è anche il peso economico dell’intera operazione. Tra cartellino, bonus e ingaggio da poco meno di 5 milioni netti, quasi 9 lordi, per quattro o cinque anni, l’investimento complessivo potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni. Sarebbe il più grande dell’era Friedkin. Il Fenerbahce resta sullo sfondo, ma la sua posizione appare meno pericolosa sul fronte club. I turchi offrono più della Roma al giocatore, ma al Marsiglia sarebbero arrivati intorno ai 35 milioni bonus compresi, troppo pochi per convincere l’OM. Inoltre Greenwood preferirebbe trasferirsi in una squadra impegnata in Champions League.
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L’Atletico, invece, è il vero pericolo nuovo. Il club spagnolo aveva già sondato il terreno a maggio e ora è tornato a muoversi. La sua offensiva potrebbe diventare più forte nel caso in cui partisse uno tra Julian Alvarez e Alexander Sorloth, due situazioni ancora in evoluzione. La Roma resta in vantaggio sul gradimento del giocatore, ma deve trasformare quel vantaggio in una proposta concreta. Gasperini spinge, D’Amico lavora, il Marsiglia aspetta. Ora la palla è ai Friedkin: se vogliono accontentare l’allenatore, devono rilanciare in fretta.
Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, Leggo
Quante bufale…
Eccola la’ la telenovela lui lei e l’altro.
Purtroppo non si cambia
ho paura che tt questo sia stata una farsa per fare fare gli abbonamenti…..pare tt come gli anni scorsi
ma quali abbonamenti… siamo in 40.000 in attesa di poter rinnovare più altri 25.000 in lista d’attesa, a prescindere dalla campagna acquisti (ammesso che si faccia)
però facciamo lo stadio da 55.000…
quale weekend??ne sono passati molti
Andrà in Spagna come volevasi dimostrare un mese dietro a un giocatore e ancora bisogna fare l’offerta
Rios 2.0 figuriamoci se tirano fuori 50 milioni e 5 milioni netti al giocatore qui toccherà accontentarsi del prestito di Garnacho
Garnacho e Alajabogovic saranno sti 2
Oddio Garnacho magari ce casca, sarà anche matto ma è un giocatore sublime e chi dice il contrario di calcio ne capisce poco sarebbe l’esterno sinistro perfetto e qui in Italia farebbe i buchi.
Il lato brutto sarebbe che non arrivare a Greenwood sarebbe una sconfitta (l’ennesima) sotto tutti i punti di vista e farebbe perdere molti punti credibilità dopo le storie Sancho e Rios.
Avere in rosa entrambi al contrario significherebbe una candidatura diretta al vertice fin da subito
Se non si ciude subito rimaniamo col cerino in mano. L’Atletico ci e’ superiore come importanza economica e immagine , quindi chiudiamola subito.
L’opinione e la preferenza del giocatore hanno valore zero è la squadra che vende l’artefice della trattativa.
Per l’ennesima volta piantiamola con le scelte del giocatore e sulla centralità del progetto che prospetta Gasperini al giocatore, non ha mai inciso sul risultato della trattativa..
Se lo prende l’atletico brutta figura dei Friedkin
Chi dorme non piglia pesci e rimane fregato.
Atletico o non Atletico, la Roma Greenwood non lo prende, inutile farci la bocca. Tutto troppo sbandierato, queste trattative di fanno in assoluto segreto. Sarei piacevolmente sorpreso se riuscisse nell’ impresa, ma temo non sarà così. Prima si entra nell’ ordine di idee, meno sarà la delusione, eppoi a calcio di può giocare anche senza Greenwood….
ho letto di quali testate giornalistiche sono gli articoli e mi sento più sereno
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