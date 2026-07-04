Greenwood, l’Atletico si muove: ora la Roma deve rilanciare

La corsa a Mason Greenwood non è più soltanto un duello tra Roma e Fenerbahce. Nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid si è iscritto alla partita, facendo arrivare al Marsiglia una prima offerta per il cartellino dell’attaccante inglese.

La proposta spagnola non ha soddisfatto la richiesta del club francese, che continua a valutare Greenwood intorno ai 50 milioni di euro, ma ha comunque prodotto un effetto immediato: agli occhi del Marsiglia, l’Atletico ha sorpassato la Roma sul piano formale. I giallorossi, infatti, non hanno ancora inviato l’offerta ufficiale.

A Trigoria resta ottimismo soprattutto per il fronte giocatore. La Roma ha da settimane un accordo con Greenwood sulla base di 4,5 milioni netti più bonus, con un contratto quadriennale che in alcune ricostruzioni arriverebbe poco sotto i 5 milioni a stagione complessivi. Il giocatore è stato convinto da Gasperini e continua a preferire un progetto in Champions League.

Il problema è il tempo. La Roma aveva preventivato una prima proposta da 40 milioni più 2 di bonus, ma dopo il movimento dell’Atletico quella cifra potrebbe non bastare più. L’idea più aggiornata porta a un’offerta intorno ai 45 milioni bonus compresi, con la possibilità di avvicinarsi alla richiesta del Marsiglia attraverso formule, bonus e pagamenti dilazionati. Il club francese aspetta una proposta entro il weekend. La richiesta resta alta, ma la trattativa è entrata in una fase in cui conta la rapidità. D’Amico ha intensificato da giorni i contatti con il club francese, ma per inviare l’offerta serve l’ok definitivo dei Friedkin.

Sul tavolo c’è anche il peso economico dell’intera operazione. Tra cartellino, bonus e ingaggio da poco meno di 5 milioni netti, quasi 9 lordi, per quattro o cinque anni, l’investimento complessivo potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni. Sarebbe il più grande dell’era Friedkin. Il Fenerbahce resta sullo sfondo, ma la sua posizione appare meno pericolosa sul fronte club. I turchi offrono più della Roma al giocatore, ma al Marsiglia sarebbero arrivati intorno ai 35 milioni bonus compresi, troppo pochi per convincere l’OM. Inoltre Greenwood preferirebbe trasferirsi in una squadra impegnata in Champions League.

L’Atletico, invece, è il vero pericolo nuovo. Il club spagnolo aveva già sondato il terreno a maggio e ora è tornato a muoversi. La sua offensiva potrebbe diventare più forte nel caso in cui partisse uno tra Julian Alvarez e Alexander Sorloth, due situazioni ancora in evoluzione. La Roma resta in vantaggio sul gradimento del giocatore, ma deve trasformare quel vantaggio in una proposta concreta. Gasperini spinge, D’Amico lavora, il Marsiglia aspetta. Ora la palla è ai Friedkin: se vogliono accontentare l’allenatore, devono rilanciare in fretta.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, Leggo