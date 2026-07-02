Roma, arriva la proroga UEFA: plusvalenze valide fino al 31 luglio

Il 30 giugno non chiude più tutto. Per la Roma, e per gli altri club sotto stretto controllo del Financial Fair Play, arriva una novità importante dalla UEFA: l’organo europeo ha deciso di concedere una proroga fino al 31 luglio per effettuare cessioni e registrare plusvalenze utili ai fini del settlement agreement.

Lo slittamento è stato concesso a causa del Mondiale in corso, che ha inevitabilmente complicato i piani di diversi club impegnati nelle trattative. La comunicazione a Trigoria sarebbe arrivata circa dieci giorni fa, e non è un dettaglio secondario: da quel momento la linea dei Friedkin è diventata ancora più chiara. “Non si svende nessuno”. Questo, nella sostanza, il messaggio lanciato dalla proprietà americana. La Roma ha detto no alla Juventus per Svilar, ha respinto Como e Porto per Pisilli e ha chiuso la porta anche al Chelsea per Wesley. Una scelta precisa: evitare cessioni al ribasso nell’ultimo giorno utile e sfruttare il mese in più per provare a vendere alle proprie condizioni.

La proroga concessa dalla UEFA viene descritta come una sorta di accordo privato che, ai fini del controllo europeo, trasforma l’anno fiscale da dodici a tredici mesi. La Roma presenterà quindi a ottobre il bilancio chiuso al 30 giugno, ma potrà aggiungere anche le plusvalenze registrate nel mese di luglio, inserendole nel calcolo delle perdite aggregate che saranno oggetto di valutazione da parte di Nyon. La quota da raggiungere non cambia: resta fissata intorno ai 50 milioni. Cambia però il tempo a disposizione. La Roma non ha più poche ore per chiudere una cessione pesante, ma un mese in più per provare ad avvicinarsi al traguardo. Più il club riuscirà a ridurre la distanza dall’obiettivo, meno pesante sarà la multa da pagare nel 2027, che potrebbe comunque aggirarsi intorno ai 10-12 milioni.

Una cessione importante, in ogni caso, resta probabile. Soulé continua a essere l’indiziato numero uno, anche se finora a Trigoria non sono mai arrivate offerte concrete. L’argentino non ha aperto all’Arabia Saudita e la sua situazione resta bloccata. Tra i possibili cedibili c’è anche Koné. In questo caso la proroga può aiutare la Roma: il club potrà aspettare la fine del Mondiale, dove il centrocampista si sta mettendo in mostra, e provare ad alzare la richiesta. Inoltre, il passare del tempo permetterà di avere i giocatori a una cifra leggermente più bassa a bilancio, migliorando l’impatto contabile dell’eventuale plusvalenza.

Non cambiano invece le posizioni su Svilar, Wesley e Pisilli: i tre restano considerati incedibili. La Roma ha scelto di proteggere i suoi gioielli, accettando il rischio di una multa ma evitando di indebolire la squadra di Gasperini prima dell’inizio della nuova stagione.

Fonti: Il Messaggero, Corriere dello Sport