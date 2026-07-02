Dybala rinnova, ma è rebus sulla durata. Pellegrini attende

Luglio si apre con i rinnovi in cima all’agenda della Roma. Dopo settimane condizionate dalla scadenza del 30 giugno e dal nodo plusvalenze, il club giallorosso può ora concentrarsi sui contratti rimasti in sospeso: Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, formalmente svincolati dopo la scadenza degli accordi al termine del mese.

La situazione più vicina alla definizione è quella di Dybala. La Joya ha scelto di proseguire con la Roma, respingendo le ultime tentazioni arrivate dall’Argentina e in particolare dal Boca Juniors. Decisiva la volontà del giocatore di continuare a misurarsi con la Champions League, conquistata proprio nell’ultima giornata a Verona, e di restare dentro un gruppo in cui si sente centrale.

L’accordo economico è impostato su una base fissa da circa 3 milioni di euro a stagione, più bonus legati a presenze, obiettivi individuali e risultati di squadra. Rispetto al precedente ingaggio, il taglio sarà netto: lo stipendio di Dybala verrà di fatto più che dimezzato, confermando anche la linea della Roma di alleggerire il monte ingaggi senza rinunciare ai giocatori considerati importanti da Gasperini.

Resta soltanto da chiarire la durata definitiva. La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero parlano di un prolungamento di un anno, con possibile opzione per un’altra stagione legata ai risultati sportivi; La Repubblica riferisce invece di un biennale ormai vicino alla chiusura. In ogni caso, la direzione è tracciata: Dybala resterà alla Roma e avrà un ruolo importante anche nel percorso che porterà il club verso il centenario. Gasperini aveva auspicato il lieto fine già a fine stagione, spiegando che quando esiste la volontà di proseguire insieme un accordo si trova. La società ha lavorato esattamente in questa direzione, arrivando ormai a un passo dalla fumata bianca. L’agente Carlos Novel è atteso a Roma per chiudere gli ultimi dettagli.

Molto avanzata anche la trattativa per Celik. Il turco è pronto a firmare un triennale da poco meno di 3 milioni di euro a stagione. L’operazione sarà alleggerita dal Decreto Crescita, ancora utilizzabile per il giocatore, con un impatto più favorevole sui conti del club. Anche in questo caso mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell’annuncio. Più indietro il dossier Pellegrini. Il numero 7 vuole restare e la Roma è convinta di poter proseguire insieme, ma al momento non c’è ancora stato un vero incontro formale tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Nei prossimi giorni è atteso il confronto decisivo per impostare durata e cifre del nuovo accordo.

La base di partenza dovrebbe essere un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, quindi con una riduzione importante rispetto al precedente stipendio. Anche per Pellegrini la linea del club è chiara: rinnovo sì, ma alle condizioni della Roma. Il giocatore, dal canto suo, non ha cambiato idea e vuole rimanere in giallorosso. Nel pacchetto dei rinnovi rientrano anche Bryan Cristante e Gianluca Mancini. I due hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma il prolungamento fino al 2030 era già nei programmi della società. Gli annunci potrebbero arrivare prima dell’inizio del raduno estivo, così da consegnare a Gasperini una base solida prima dell’apertura della nuova stagione.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Messaggero