CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 2 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Tresoldi idea per il ruolo di vice Malen

Nicolò Tresoldi (21) è un nome seguito dalla Roma per il ruolo di vice Malen. L’attaccante del Bruges piace ai giallorossi, ma un eventuale affondo dipenderà dalla possibilità di trovare una nuova destinazione per Artem Dovbyk. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Dovbyk, Genoa pista non calda

Artem Dovbyk (29) resta in uscita dalla Roma e il suo nome è stato accostato al Genoa di Daniele De Rossi. L’ucraino sarebbe un profilo gradito al club ligure, ma dal Grifone arrivano smentite su un interesse concreto. Al momento la pista non è calda. (Il Secolo XIX)

Ore 9:30 – Mirra saluta la Roma: va all’Atalanta Under 23

Jacopo Mirra (20) lascia la Roma dopo l’esperienza in Primavera e le 6 panchine raccolte in Serie A. Il difensore non rinnoverà il contratto con i giallorossi ed è pronto a trasferirsi all’Atalanta, dove firmerà un accordo di quattro anni per giocare con l’Under 23 in Serie C.

Ore 9:10 – Marsiglia scende a 50 milioni per Greenwood

Il Marsiglia ha abbassato la richiesta per Mason Greenwood (24), passando dai 55 milioni iniziali a circa 50. La Roma punta a chiudere attorno ai 45 milioni più bonus, forte dell’accordo già trovato con il giocatore. D’Amico vuole evitare nuovi inserimenti del Fenerbahce e accelerare nei prossimi giorni. (Corriere della Sera)

Ore 8:15 – Gasperini vuole cinque colpi

Gasperini ha chiesto cinque innesti per alzare il livello della Roma. Le priorità sono due ali d’attacco e un esterno a tutta fascia, poi un centrocampista in caso di partenza di Manu Koné (25) e un difensore mancino come alternativa a Mario Hermoso. Dopo il mese dedicato alle cessioni, parte la seconda fase del mercato giallorosso. (Il Tempo)

Ore 7:20 – Roma al lavoro anche per un esterno sinistro offensivo

La Roma cerca anche un colpo sulla fascia sinistra d’attacco. Crysencio Summerville (24) era l’obiettivo principale, ma il Mondiale ha fatto schizzare la sua valutazione. Nei giorni scorsi è stato sondato Martial Godo (23) dello Strasburgo, mentre resta in piedi anche un nome top secret sul modello Greenwood. (La Gazzetta dello Sport)

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