La mossa di Dan: sprint per Greenwood. L’emissario dei Friedkin è a Trigoria

La trattativa Greenwood entra nella fase delle decisioni. Dopo settimane di contatti, telefonate e strategie, la Roma può finalmente provare a trasformare il lavoro preparatorio in un affondo concreto per l’attaccante del Marsiglia, considerato il grande obiettivo dell’estate giallorossa.

Le ultime quarantotto ore sono state scandite da summit, incontri al Fulvio Bernardini e videocall continue. A coordinare le manovre c’è Tony D’Amico, ormai pienamente operativo a Trigoria, mentre Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin sono rimasti collegati per definire ogni dettaglio dell’operazione.

Il tecnico, reduce da un fine settimana in Val Pusteria tra sport e solidarietà, ha ribadito la centralità del dossier Greenwood. Il giocatore è il profilo individuato per alzare il livello dell’attacco e consegnare alla Roma un elemento in grado di cambiare il volto del reparto offensivo. A confermare la volontà del club di accelerare è arrivato anche un altro segnale importante: nelle scorse ore ha raggiunto Trigoria Ed Shipley, l’uomo di fiducia dei Friedkin. Una figura chiamata a seguire passo dopo passo le situazioni interne e i principali dossier di mercato, a partire proprio da Greenwood.

La Roma ha già incassato da tempo il sì del giocatore. Con l’attaccante inglese è stata raggiunta un’intesa economica sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con un ingaggio destinato poi a crescere negli anni successivi. Anche negli ultimi giorni il padre-agente di Greenwood ha mantenuto contatti costanti sia con D’Amico sia con Ryan Friedkin, confermando una sintonia mai venuta meno.

Resta però l’ostacolo più pesante: il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più altri 5 di bonus, mentre la Roma lavora per abbassare il costo complessivo dell’operazione e trovare una formula sostenibile. Il dialogo è aperto anche ai massimi livelli. Dan Friedkin e Frank McCourt, proprietario del Marsiglia, continuano infatti a confrontarsi nel tentativo di arrivare al punto d’incontro definitivo. Un canale diretto che può diventare decisivo per sbloccare una trattativa complessa, ma ormai entrata nel vivo: la Roma è pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 45 milioni, bonus compresi.

La sensazione è che la partita sia arrivata a metà percorso. Greenwood vuole la Roma, Gasperini lo considera una priorità e il club giallorosso è pronto a muovere i primi passi concreti con il Marsiglia. Ora serve l’ultimo scatto: quello capace di trasformare l’obiettivo numero uno dell’estate nel primo grande colpo del nuovo corso.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Corsera