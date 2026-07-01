Calciomercato Roma, Godo il nuovo obiettivo a sinistra: Summerville si allontana

Il mercato della Roma entra nel vivo sul fronte degli esterni offensivi. La richiesta di Gian Piero Gasperini è precisa e verrà ribadita nelle prossime ore nel summit con Tony D’Amico ed Ed Shipley, braccio destro della famiglia Friedkin: servono due esterni da livello Champions League.

Sulla corsia destra il nome forte resta sempre quello di Mason Greenwood. Sulla sinistra, invece, lo scenario è cambiato: il primo obiettivo era Summerville, ma il suo exploit al Mondiale ha attirato l’attenzione di diversi top club, facendo lievitare il prezzo in maniera eccessiva. A complicare la trattativa anche la richiesta di ingaggio dell’olandese del West Ham, fissata a 6 milioni di euro.

Con questa pista che si allontana, è salita in maniera decisa la candidatura di Martial Godo, esterno offensivo dello Strasburgo, eliminato al Mondiale con la sua Costa d’Avorio. Per caratteristiche tecniche viene paragonato, con le dovute proporzioni, a Barcola del Psg. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham e nato a Londra, Godo possiede anche il passaporto inglese ed è compagno di nazionale di Ndicka, uno dei suoi principali sostenitori in ottica trasferimento.

La stagione di Godo in Ligue 1 è stata di alto livello: dieci gol in 28 presenze, ai quali si aggiungono quattro reti in 11 gare di Conference League e due in Coppa di Lega. Un rendimento esploso soprattutto dopo l’assenza forzata di Panichelli, e che ha fatto salire la valutazione del cartellino fino a circa 30 milioni di euro. Non è un caso che la Roma abbia già parlato di lui nei colloqui con lo Strasburgo per Diego Moreira, altro obiettivo giallorosso per la fascia bassa.

Classe 2003, Godo è finito al centro delle cronache anche per una maxi-rissa scatenata durante la sfida di Conference League contro il Mainz, quando dopo un gol ha esultato “alla Koné”, prendendo la bandierina del corner e coprendola con la propria maglia davanti ai tifosi avversari.

Il nome dell’ivoriano, però, non è l’unico sul taccuino giallorosso per coprire un ruolo che Gasperini attende di riempire da un anno, dopo i flop di Bailey e Zaragoza. Restano in corsa anche Sauer del Feyenoord e Tel del Tottenham, mentre resta fuori portata El Mala del Colonia, valutato circa 50 milioni, cifra simile a quella chiesta dal Nottingham Forest per Ndoye. Nei giorni scorsi si era proposto in prestito anche Garnacho, ma la formula non convince fino in fondo la dirigenza della Roma.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)