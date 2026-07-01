CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 1 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma, sondaggio per Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito (23) è uno dei profili sondati dalla Roma per ampliare il reparto offensivo dopo il 30 giugno. L’attaccante del Cagliari, riscattato dall’Inter per 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita, viene valutato dai sardi almeno 25 milioni. Nella scorsa stagione ha raccolto 39 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 8 gol e 6 assist. (TuttomercatoWeb)

Ore 10:10 – Tel resta in lista per l’attacco

Mathys Tel (21) resta tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la fascia offensiva sinistra. Gasperini ha chiesto anche un nuovo esterno d’attacco oltre a Greenwood, mentre Crysencio Summerville è diventato inavvicinabile per il costo salito nelle ultime settimane. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Ruggeri e Molina, contatti con l’Atletico

Matteo Ruggeri (23) e Nahuel Molina (28) restano due nomi graditi a Gasperini per rinforzare le corsie esterne. La Roma mantiene vivi i contatti con l’Atletico Madrid, anche se le operazioni restano da costruire e dipenderanno dai margini economici dei prossimi giorni. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – Cherubini e Mannini possono finire al Frosinone

Luigi Cherubini (22) e Mattia Mannini (20) restano in uscita. I due giovani possono lasciare Trigoria nelle prossime settimane e tra le ipotesi c’è anche il Frosinone. Operazioni utili per generare nuovi incassi e alleggerire il quadro economico del club. (Leggo)

Ore 8:50 – Koné, prezzo fissato: da luglio si parte da 55 milioni

Manu Koné (25) resta un possibile uomo mercato, ma la Roma non farà sconti. L’Atletico Madrid si era mosso, senza però convincere il francese, mentre dalla Premier League non sono arrivate proposte concrete. Dopo il Mondiale il club ascolterà solo offerte da almeno 55 milioni in su. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Pisilli blindato, respinta offerta del Porto

Niccolò Pisilli (21) resta alla Roma. Dopo il Como, anche il Porto ha provato a inserirsi con un’offerta da 25 milioni di euro, ma la risposta dei giallorossi è stata negativa. Gasperini lo considera un punto fermo e il club non ha intenzione di privarsene. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Svilar, no alla Juventus: servono almeno 60 milioni

Mile Svilar (26) non si muove. La Juventus ha provato l’assalto al portiere belga con una proposta superiore ai 42 milioni più bonus, ma la Roma ha risposto con un no secco. I Friedkin considerano Svilar un pilastro del progetto e non intendono sedersi al tavolo per meno di 60 milioni. (Il Messaggero)

Ore 7:55 – Ndicka resta nello zoccolo duro

Evan Ndicka (26) è stato inserito da Gasperini tra i giocatori da blindare. L’Inter ha mostrato interesse per il difensore ivoriano, ma la Roma non ha aperto a una cessione last minute. Il centrale resta parte dell’ossatura che il tecnico vuole confermare per la prossima stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 7:20 – Salah-Eddine vicino al Betis

Anass Salah-Eddine (24) è uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Il Betis si è mosso con decisione per il laterale sinistro e l’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa non è stata chiusa entro giugno, ma resta una pista concreta per i prossimi giorni. (Leggo)

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