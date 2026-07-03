Greenwood, la Roma ci crede: offerta nel weekend per anticipare l’Atletico

La Roma è pronta a muovere il primo passo formale per Mason Greenwood. Dopo settimane di contatti, telefonate e intese costruite sottotraccia, la trattativa con il Marsiglia entra nella fase decisiva. Il giocatore ha già dato il proprio gradimento al progetto giallorosso, Gasperini lo considera il primo obiettivo per rinforzare l’attacco e ora serve il via libera definitivo dei Friedkin per presentare l’offerta ufficiale.

Il tecnico lo vorrebbe a Trigoria già per il raduno del 13 luglio, così da inserirlo subito nel nuovo progetto. Greenwood è stato convinto anche dai colloqui avuti con Gasperini, nei quali l’allenatore gli ha illustrato il ruolo che avrebbe nella Roma, sia nel 3-4-2-1 sia nel 3-4-1-2. Nei contatti è stato coinvolto anche il padre-agente del giocatore, con cui il club giallorosso ha raggiunto da tempo un’intesa di massima. L’accordo con Greenwood viaggia su una base tra i 4,5 e i 5 milioni netti a stagione, bonus compresi, con un contratto quadriennale e uno stipendio destinato a crescere negli anni successivi. Il giocatore è attratto dalla possibilità di giocare in Serie A, tornare in Champions League e avere un ruolo centrale nella squadra di Gasperini.

Il nodo resta il Marsiglia. Il club francese è partito da una richiesta di 55 milioni, ma nelle ultime ore avrebbe abbassato la valutazione a circa 50 milioni, raggiungibili con i bonus. La Roma aveva inizialmente preventivato una proposta da 40 milioni più 2-3 di bonus, ma la sensazione raccontata da più fonti è che l’affare possa chiudersi intorno ai 45 milioni complessivi.

La Gazzetta dello Sport scrive di un’offerta pronta da 45 milioni bonus compresi, con pagamenti dilazionati e una percentuale sulla futura rivendita. Leggo parla invece di una proposta da 42 milioni più bonus. Il Messaggero e Il Tempo confermano che la prima offerta ufficiale è pronta a partire nei prossimi giorni, probabilmente entro il weekend, mentre il Marsiglia si aspetta una mossa formale dalla Capitale.

La trattativa, però, non può trascinarsi troppo. Il Fenerbahce resta sullo sfondo: il club turco offre condizioni economiche migliori al giocatore, oltre 6 milioni a stagione secondo il Corriere della Sera e circa 7 milioni secondo altre ricostruzioni, ma la proposta al Marsiglia non avrebbe superato i 35 milioni bonus compresi. Una cifra giudicata troppo bassa dall’OM. Inoltre Greenwood preferirebbe una squadra impegnata in Champions League, elemento che favorisce la Roma. Attenzione anche all’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno chiesto informazioni e restano vigili, ma al momento non hanno affondato. La loro eventuale entrata in scena dipende dal futuro di Julian Alvarez e Alexander Sorloth: se uno dei due dovesse partire, l’Atletico avrebbe liquidità e spazio per inserirsi con forza nella corsa a Greenwood.

Per questo a Trigoria si vuole accelerare. Nelle ultime quarantotto ore i contatti con il Marsiglia si sono intensificati, mentre nei giorni scorsi si sono svolte videocall tra Friedkin, D’Amico e Gasperini. La proprietà ha ribadito la necessità di generare plusvalenze, anche sfruttando la possibile proroga UEFA, ma ora deve dare il via alle manovre in entrata.

Fonti: Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Leggo