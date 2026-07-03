Rinnovo Dybala: la Roma offre solo un anno di contratto, Paulo deluso

Paulo Dybala tornerà a Roma tra una settimana, con la valigia pronta per iniziare una nuova stagione in giallorosso ma con una situazione ancora da definire: al 3 luglio, formalmente, la Joya è ancora svincolata. La volontà di proseguire insieme resta, ma il rinnovo non è ancora stato firmato e non dovrebbe arrivare prima di lunedì.

Il dossier è stato accelerato da D’Amico dal momento del suo arrivo a Trigoria, ma Dybala si aspettava un percorso diverso. L’argentino non ha mai davvero aperto alle proposte arrivate da altri club, Boca Juniors in testa, perché la sua priorità è sempre stata la Roma. Allo stesso tempo, però, la controproposta ricevuta dal club non lo avrebbe soddisfatto.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma ha offerto un rinnovo di un solo anno con opzione per un’ulteriore stagione esercitabile esclusivamente dal club, con cifre inferiori ai 3 milioni e bonus legati alle presenze. Una formula che Dybala e il suo entourage non avrebbero accolto con entusiasmo, convinti che il peso tecnico, carismatico e simbolico del giocatore meriti un riconoscimento differente.

Con il suo agente Carlos Novel, Dybala prepara alcune richieste migliorative da inserire nell’accordo definitivo. La sua permanenza, però, non viene messa davvero in discussione. Anche perché Gasperini ha chiesto con forza di trattenerlo, considerandolo una risorsa fondamentale per qualità, esperienza e leadership. Le altre fonti confermano la direzione positiva. Il Corriere della Sera parla di ultimi dettagli limati e di una fumata bianca possibile nei prossimi giorni, con scadenza contrattuale spostata al 30 giugno 2027.

Parallelamente va avanti anche il dossier Pellegrini. Ieri, dopo alcuni contatti telefonici, D’Amico ha incontrato Giampiero Pocetta, agente del numero 7, gettando le basi per il prolungamento. Anche in questo caso il contratto è scaduto il 30 giugno, ma la volontà di continuare insieme è chiara. Servirà ancora lavorare su durata, cifre e formula, ma la trattativa è finalmente entrata nel vivo. Celik è il più vicino alla definizione. Il turco aveva trovato per primo l’intesa e il rinnovo va verso la chiusura, anche su esplicita richiesta di Gasperini. L’allenatore apprezza la sua duttilità e lo considera utile nella nuova rosa, sia come esterno sia come alternativa difensiva.

Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo