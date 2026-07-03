Gasperini chiede Moreira: contatti con lo Strasburgo, D’Amico al lavoro

La Roma non cerca soltanto un grande colpo in attacco. Gasperini ha chiesto anche un esterno in grado di alzare il livello sulle corsie, un giocatore giovane, fisico, duttile e capace di incidere su entrambe le fasce. Il profilo ideale, almeno nella testa del tecnico, resta Diego Moreira.

Il giocatore dello Strasburgo è stato seguito già nelle scorse settimane e mercoledì sera ha attirato ancora di più l’attenzione, cambiando il volto del Belgio nel secondo tempo contro il Senegal. La sua valutazione è alta, circa 40 milioni, ma nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti con lo Strasburgo per capire se la cifra possa essere limata. Moreira piace molto a Gasperini perché può giocare sia a destra sia a sinistra. È un profilo in linea con la strategia della Roma: giovane, con margine, ma già pronto per un contesto competitivo. D’Amico lo avrebbe portato volentieri all’Atalanta già lo scorso anno, ulteriore indizio di un gradimento non nato oggi.

Capitolo attacco: se Greenwood è al momento l’unico nome su cui la Roma sta concentrando i suoi sforzi, per la sinistra la corsa è apertissima: resiste il nome di Martial Godo, anche lui dello Strasburgo, ma occhio alle possibili sorprese. Leggo parla di una nuovo nome tenuto top secret. L’identikit non è ancora emerso, ma a Trigoria si starebbe lavorando sottotraccia su un altro esterno d’attacco il cui nome non sarebbe mai uscito sui giornali.

Fonti: Il Messaggero, Leggo, Corriere della Sera