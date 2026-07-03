CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 3 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Godo sondato per la fascia sinistra

Martial Godo (23) è stato sondato dalla Roma come possibile rinforzo sulla corsia offensiva sinistra. Dopo il rialzo della valutazione di Summerville, i giallorossi stanno valutando alternative per regalare a Gasperini un altro esterno d’attacco. Resta viva anche una pista tenuta top secret. (Leggo)

Ore 10:10 – Tresoldi ha l’accordo con la Roma

Nicolò Tresoldi (21) resta un nome caldo per il ruolo di vice Malen. L’attaccante italo-tedesco del Bruges avrebbe già raggiunto un accordo con la Roma ed è attratto dalla possibilità di lavorare con Gasperini. Il club belga lo valuta però circa 30 milioni e l’operazione resta legata alla cessione di Dovbyk. (Il Romanista)

Ore 9:10 – Garnacho, pista fredda

Alejandro Garnacho (22) è stato accostato alla Roma come possibile occasione per l’attacco, ma al momento non risultano contatti con club italiani né colloqui tra gli agenti del giocatore e i giallorossi. Il Chelsea prenderà una decisione solo dopo le valutazioni di Xabi Alonso durante il ritiro. (Fabrizio Romano)

Ore 8:40 – Greenwood, Atletico in agguato

La Roma resta avanti nella corsa a Mason Greenwood (24), ma deve guardarsi dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha chiesto informazioni e potrebbe affondare in caso di cessioni in attacco. Più defilato il Fenerbahce, che offre di più al giocatore ma non si è avvicinato alle richieste del Marsiglia. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Dovbyk, serve una cessione da almeno 20 milioni

Artem Dovbyk (29) è destinato a presentarsi al raduno da separato in casa. La Roma lavora alla sua uscita e, per non generare minusvalenza, deve incassare una cifra intorno ai 20 milioni. Al momento si registra soprattutto l’interesse del Betis, mentre la sua partenza è necessaria per liberare spazio al nuovo vice Malen. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Moreira resta il preferito di Gasperini

Diego Moreira (21) continua a piacere molto a Gasperini per rinforzare le corsie. L’esterno dello Strasburgo può giocare sia a destra che a sinistra e D’Amico lo avrebbe portato volentieri già all’Atalanta. La valutazione resta alta, circa 40 milioni, ma ci sono stati nuovi contatti per capire se il prezzo possa essere limato. (Il Messaggero)

Ore 7:45 – Greenwood, Roma pronta all’offerta

Mason Greenwood (24) resta il primo obiettivo della Roma per l’attacco. I giallorossi hanno intensificato i contatti con il Marsiglia e preparano un’offerta tra i 40 e i 45 milioni bonus compresi. L’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, ma serve l’ok definitivo dei Friedkin per far partire la proposta ufficiale. (Il Romanista)

Ore 7:30 – Dybala, rinnovo non prima di lunedì

Paulo Dybala (32) resta senza contratto, ma la Roma continua a lavorare al rinnovo. La proposta prevede un accordo di un anno con opzione per un’altra stagione, esercitabile dal club, con cifre inferiori ai 3 milioni e bonus legati alle presenze. La Joya si è presa qualche giorno di riflessione e prepara richieste migliorative con il suo agente. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – Mirra, Della Rocca e Almaviva salutano

Jacopo Mirra (20), Francesco Della Rocca (20) e Mattia Almaviva (20) lasciano la Roma a parametro zero. I tre giovani non hanno rinnovato il contratto con il club giallorosso e inizieranno una nuova fase della carriera lontano da Trigoria. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…