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Calciomercato Roma: conferme su Garnacho, il Chelsea deve decidere

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Alejandro Garnacho resta un profilo da seguire per la Roma. Non una trattativa avanzata, non un affare già impostato, ma un sondaggio confermato per un giocatore che a Trigoria piace molto e che potrebbe diventare un’opportunità più avanti nel mercato.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la decisione principale spetterà al Chelsea, che non scioglierà il nodo in questi giorni. Il club londinese dovrà valutare se aprire a una cessione in prestito oppure se prendere in considerazione un trasferimento a titolo definitivo. La Roma, dal canto suo, potrebbe essere aperta a entrambe le soluzioni, qualora si creassero le condizioni giuste.

Garnacho è un esterno offensivo che gioca prevalentemente a sinistra e il suo nome non va confuso con il dossier Greenwood, che invece occupa la posizione destra dell’attacco. L’inglese resta un obiettivo separato, con caratteristiche e ruolo diversi, e continua a essere al centro degli approfondimenti della Roma per rinforzare l’attacco.

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Il profilo di Garnacho, però, viene considerato interessante proprio perché può coprire quella zona di campo in cui Gasperini cerca qualità, strappo e capacità di saltare l’uomo. La pista è ancora nella fase iniziale, ma il gradimento c’è.

Redazione Giallorossi.net

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