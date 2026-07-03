Roma all’attacco: Garnacho e Tresoldi per Gasp

Il mercato offensivo della Roma non si ferma a Mason Greenwood. L’inglese resta la priorità assoluta, ma Gasperini ha chiesto una profonda revisione dell’attacco e D’Amico sta lavorando su più tavoli. L’idea è costruire un reparto più adatto al calcio del nuovo allenatore, con esterni titolari, alternative vere e profili capaci di reggere tre competizioni.

Secondo Il Romanista, oltre a Greenwood, nella lista dei desideri ci sono Alejandro Garnacho e Nicolò Tresoldi. Garnacho, esterno argentino naturalizzato spagnolo, è stato sondato dalla Roma con il Chelsea. I giallorossi avrebbero chiesto informazioni per un prestito, ma nelle ultime ore a Trigoria si sta valutando anche una possibile formula più strutturata: prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L’affare viene considerato alla portata dal punto di vista dell’ingaggio, circa 3,5 milioni, ma il quadro non è ancora definito. Fabrizio Romano frena: il Chelsea prenderà una decisione sul futuro di Garnacho soltanto nei prossimi giorni e tutto dipenderà anche da Xabi Alonso, che vuole prima valutarlo durante il ritiro. Al momento non ci sono stati contatti con club italiani e nemmeno gli agenti del giocatore hanno avuto colloqui con la Roma.

Capitolo Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco, classe 2004, è tornato con forza nei radar giallorossi. Il Romanista scrive che la Roma ha raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore, entusiasta della possibilità di sbarcare in Serie A e lavorare con Gasperini. Il Bruges lo valuta però 30 milioni e D’Amico proverà ad abbassare il prezzo. Anche Corriere della Sera e Leggo confermano che Tresoldi piace e che può diventare una soluzione per il ruolo di vice-Malen. Donyell sarà il punto fermo dell’attacco, ma con tre partite a settimana servirà un’alternativa di livello. Il nome di Tresoldi sale proprio in questo contesto, anche se non è ancora la priorità assoluta. Il Messaggero aggiunge che sul giocatore c’è anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, alla ricerca di un rinforzo offensivo nel caso in cui dovesse partire uno tra Sorloth e Julian Alvarez. La Roma ha mosso passi concreti, ma prima dovrà liberare spazio.

Il nodo principale resta Artem Dovbyk. L’ucraino si presenterà al raduno, ma secondo Il Messaggero sarà una sorta di separato in casa. Già dall’estate scorsa la Roma avrebbe chiesto a un agente di recapitare offerte per lui. Per evitare una minusvalenza, il club dovrà incassare una cifra intorno ai 20 milioni. Al momento, secondo Leggo, si registra soltanto l’interesse del Betis. Anche Robinio Vaz è da valutare. L’investimento fatto a gennaio va fatto fruttare: la Roma dovrà decidere se concedergli spazio oppure mandarlo in prestito. Il pacchetto offensivo, intanto, è già stato in parte rivoluzionato con le uscite di Ferguson, Baldanzi, El Shaarawy, Venturino e Zaragoza.

Resta poi la questione Soulé. Gasperini ha chiesto due esterni titolari, ma l’acquisto di una seconda ala è legato all’uscita dell’argentino. Il suo futuro condizionerà dunque una parte importante del mercato offensivo. La Roma vuole Greenwood subito, ma sa che per completare davvero l’attacco serviranno altre decisioni: una su Dovbyk, una su Soulé, una sul vice-Malen e una sull’eventuale seconda ala.

Fonti: Il Romanista, Corriere della Sera, Il Messaggero, Leggo, Fabrizio Romano