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Roma, quanti giovani ai saluti: addio a Mirra, Della Rocca e Almaviva

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Non solo grandi nomi e trattative milionarie. Nel mercato della Roma c’è anche un fronte legato ai giovani, tra addii a parametro zero, possibili prestiti e operazioni da definire nelle prossime settimane. Sono movimenti meno rumorosi, ma importanti per ripulire la rosa e dare continuità ai percorsi dei ragazzi cresciuti nel club.

Secondo Il Messaggero, hanno lasciato la Roma a parametro zero Mirra, Della Rocca e Almaviva. Della Rocca aveva anche esordito contro il Panathinaikos, ma il suo percorso in giallorosso si chiude senza rinnovo. Restano da valutare altre situazioni. Cherubini e Mannini sono nomi da seguire in uscita e potrebbero finire al Frosinone. La Roma lavora per trovare soluzioni che permettano ai giovani di giocare con continuità, mantenendo allo stesso tempo una gestione sostenibile del gruppo a disposizione di Gasperini.

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Nel frattempo D’Amico deve tenere insieme due livelli di mercato: da una parte gli obiettivi principali per la prima squadra, dall’altra le operazioni minori che possono alleggerire la rosa e generare plusvalenze. Dopo il mancato arrivo di grandi offerte entro il 30 giugno, ogni movimento in uscita resta utile, anche se non decisivo.

Fonte: Il Messaggero

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