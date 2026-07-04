Gasperini mette fretta alla Roma: sette giorni per cambiare volto all’attacco

La Roma entra nella settimana più importante del suo mercato in entrata. Tra sette giorni Gian Piero Gasperini sarà nella Capitale, a quarantotto ore dal raduno fissato per il 13 luglio, e la speranza del tecnico è chiara: trovare almeno un volto nuovo a Trigoria.

Non si tratta soltanto di una questione numerica. Gasperini vuole cominciare a lavorare il prima possibile sui nuovi meccanismi offensivi, accorciando i tempi di inserimento dei rinforzi dentro una squadra che dovrà affrontare campionato e Champions League. Il reparto da trasformare è soprattutto l’attacco, considerato il settore più bisognoso di interventi.

Il primo nome resta Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia è il grande obiettivo per la corsia destra, il giocatore scelto per alzare il livello tecnico della Roma e dare a Gasperini un titolare vero nella zona offensiva. In queste ore è attesa l’offerta giallorossa, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro bonus compresi. Gasperini spera che dalla Francia arrivino segnali positivi e che la Roma riesca a vincere la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. Il tecnico ha già parlato più volte con Greenwood, anche alla presenza del padre-agente, illustrandogli il ruolo che avrebbe nel nuovo sistema giallorosso. Il giocatore ha dato il suo gradimento, ma ora serve l’ultimo passaggio societario.

Il tempo, però, non riguarda solo Greenwood. Gasperini si augura che venga riempita presto anche la casella dell’esterno alto sinistro. In quel ruolo sono in rialzo le quotazioni di Kerim Alajbegovic, profilo che nelle ultime ore ha guadagnato spazio nelle valutazioni del club. L’allenatore chiede un’accelerazione complessiva. Se necessario, sarebbe pronto anche ad anticipare il suo ritorno a Roma, in coincidenza con quello di Ryan Friedkin. Il messaggio è semplice: le operazioni in vista non possono aspettare ancora a lungo.

La Roma ha vissuto un mese di giugno bloccato dalle uscite e dal settlement agreement, ma ora il mercato deve entrare in una fase diversa. I dossier principali sono sul tavolo, D’Amico è al lavoro e i Friedkin devono decidere quando dare il via libera agli investimenti più pesanti. Il raduno del 13 luglio si avvicina. Gasperini non pretende una squadra già completa, ma almeno un primo segnale forte. Perché la nuova Roma deve nascere in fretta, e il reparto offensivo resta il primo vero banco di prova del mercato giallorosso.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero