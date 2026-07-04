Gasperini mette fretta alla Roma: sette giorni per cambiare volto all’attacco

La Roma entra nella settimana più importante del suo mercato in entrata. Tra sette giorni Gian Piero Gasperini sarà nella Capitale, a quarantotto ore dal raduno fissato per il 13 luglio, e la speranza del tecnico è chiara: trovare almeno un volto nuovo a Trigoria.
Non si tratta soltanto di una questione numerica. Gasperini vuole cominciare a lavorare il prima possibile sui nuovi meccanismi offensivi, accorciando i tempi di inserimento dei rinforzi dentro una squadra che dovrà affrontare campionato e Champions League. Il reparto da trasformare è soprattutto l’attacco, considerato il settore più bisognoso di interventi.
Il primo nome resta Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia è il grande obiettivo per la corsia destra, il giocatore scelto per alzare il livello tecnico della Roma e dare a Gasperini un titolare vero nella zona offensiva. In queste ore è attesa l’offerta giallorossa, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro bonus compresi. Gasperini spera che dalla Francia arrivino segnali positivi e che la Roma riesca a vincere la concorrenza di Atletico Madrid e Fenerbahce. Il tecnico ha già parlato più volte con Greenwood, anche alla presenza del padre-agente, illustrandogli il ruolo che avrebbe nel nuovo sistema giallorosso. Il giocatore ha dato il suo gradimento, ma ora serve l’ultimo passaggio societario.
Il tempo, però, non riguarda solo Greenwood. Gasperini si augura che venga riempita presto anche la casella dell’esterno alto sinistro. In quel ruolo sono in rialzo le quotazioni di Kerim Alajbegovic, profilo che nelle ultime ore ha guadagnato spazio nelle valutazioni del club. L’allenatore chiede un’accelerazione complessiva. Se necessario, sarebbe pronto anche ad anticipare il suo ritorno a Roma, in coincidenza con quello di Ryan Friedkin. Il messaggio è semplice: le operazioni in vista non possono aspettare ancora a lungo.
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La Roma ha vissuto un mese di giugno bloccato dalle uscite e dal settlement agreement, ma ora il mercato deve entrare in una fase diversa. I dossier principali sono sul tavolo, D’Amico è al lavoro e i Friedkin devono decidere quando dare il via libera agli investimenti più pesanti. Il raduno del 13 luglio si avvicina. Gasperini non pretende una squadra già completa, ma almeno un primo segnale forte. Perché la nuova Roma deve nascere in fretta, e il reparto offensivo resta il primo vero banco di prova del mercato giallorosso.
Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero
Aspetta e spera Gasperi .. come jose’ e derossi ..
Abbiamo una proprieta lenta e indecisa, cosi dopo rios ci perdiamo pure greenwood. Difficile sorpassare gli altri con un andamento di lumache.
io ero rimasto a xaka o xome se chiama
Purtroppo il modus operandi resta sempre lo stesso, la colpa non è dei ds ma della proprietà sulla tempistica delle operazioni, pertanto sono loro che cacciano i soldi e loro decidono i tempi, noi siamo solo lì ad aspettare in balia dei media che ci sguazzano e raccontano sciocchezze sempre a discapito mai a favore
Non possiamo che sperare
I due esterni devono arrivare il prima possibile
Gasperini Docet
“…trovare almeno un volto nuovo a Trigoria…”
forse qualche nuovo giardiniere lo trovi, Gasperi’
L’ammericani oggi c’hanno da fa’, devono festeggia’ i 250 anni dall’indipendenza… manco i rinnovi ancora… manco la campagna abbonamenti è stata avviata…
c’hanno troppo da fa’.
sinceramente sono molto deluso e perplesso dalla dirigenza/proprietà della Roma….
Fin’ora si sono fatte solo CHIACCHIERE e nient’altro! è un mese che si va dietro a Greenwood e non è stata presentata uno straccio di offerta!! ma D’AMICO che sta facendo??? i rinnovi ZERO, nuovi giocatori ZERO, partenze solo Baldanzi…. è venuto a Trigoria per scaldare la poltrona???!!! resteremo col cerino in mano, come sempre…
Quello succede tra le mura di Trigoria non te lo dirà nessun giornalista.
La Roma ha avuto una proroga per aggiustare i conti fino al 30 Luglio e se questo a noi tifosi frega poco, perché vogliamo la squadra pronta il prima possibile, ai Friedkin’s e non solo frega molto. L’obbiettivo è avere il più possibile i conti a posto per evitare impatti sulla Champions quindi serve qualche uscita. Il problema non sono i soldi in se ma togliersi sta catena del bilancio. Di acquisti da fare ne abbiamo!
Ma muovetevi!!!…. Ogni anno è la stessa storia per acquistare…
per la redazione
capisco le ragioni del limite dei 500 caratteri ma a volte volendo esprimere una idea un po’ più articolata 500 caratteri sono veramente pochi
cmq
sempre grazie per il supporto
Bravo Paolo, propongo 1.000 ma anche 750 caratteri andrebbero bene, perchè spesso mancano quei 2/300 caratteri in più per esprimere quell’ultimo concetto basilare. Certo non come prima che qualcuno si lasciava andare a fiumi di parole degne di una seduta psicoanalitica ma un millino ci starebbe bene… Fate vobis…
Aspetta e spera pure quest’ anno per comprarti due o tre giocatori che hai chiesto ti fanno penare
Sono supposizioni, le stesse…
Arriverà Gasperini e avremo anche volti nuovi!
Gasperi rassegnati mi sa che Greenwood non verrà, io non capisco 42 milioni per Abraham allenatore Mourinho ,Dovbick 30,5 milioni 5 di bonus più il 10% di una futura rivendita totale 38 milioni allenatore De Rossi, mai arrivati in Champion, Gasp senza che nessuno gli chieda la Champion ti ci porta , otre ha farti incassare i soldi fra 50/70 milioni ti chiede un calciatore importante per lui e la dirigenza non lo accontenta, sarebbe stata la prima cosa da fare prendergli Greenwood, aspettiamo
Vedo,Prevedo,Stravedo: che avevo scritto? Ci siamo, Gasp ha fretta, Gasp chiede questo, Gasp chiede quello, Gasp spazientito, Gasp potrebbe andare via.. eccoli i soliti uccelli del malaugurio, già sono sui rami rinsecchiti dell albero che gracchiano .. ma quale albero, a Roma ci ha pensato il sindaco, li ha tagliati.. È duro essere tifosi della Roma.
Un mare di allegroni anche oggi! Eppure “la proprietà” ci ha riportato in CL e, a breve, spenderà i soliti 100 Mio.
Fate n’offerta e compratela voi. Se i friedkin so’ cosi tonti, co’ du piotte ve la cavate.
Rios non e’ stato acquistato lo scorso anno Arrivato al suo posto El Aynaou.
Al mondiale :
Rios riserva con la Colombia partite 4 minuti 98 giocati.
iEl Aynaou titolare col Marocco partite 4 minuti giocati 383
Ma per il ” tifoso moderno ” meglio Rios che El Aynaoui
NB
se El Aynaoui giocava col Benfica ” ? Valore 45 mln
i
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.