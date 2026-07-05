Greenwood, il presidente del Marsiglia: “Dobbiamo vendere, ma niente saldi per i big”

La Roma continua a seguire Mason Greenwood, ma la strada per arrivare all’attaccante inglese resta tutt’altro che semplice. L’operazione è molto onerosa e, almeno per il momento, la trattativa non sembra essere ancora entrata in una fase davvero calda.

Il Marsiglia ha bisogno di vendere alcuni pezzi pregiati della rosa per sistemare i conti e ridurre il peso degli stipendi, ma non ha intenzione di concedere sconti. Un messaggio chiaro anche per la Roma, che nelle prossime ore dovrà decidere se affondare il colpo con un’offerta importante. A parlare è stato Stephan Richard, presidente del club francese, intervistato da La Provence: “Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi totali superiori ai 100 milioni all’anno”.

La necessità di vendere, però, non significa apertura a cessioni al ribasso. Richard lo ha ribadito con fermezza: “Mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga a intervenire sulla rosa”. Il messaggio del Marsiglia è evidente: Greenwood può partire, ma solo davanti a una proposta ritenuta all’altezza. Per la Roma, quindi, non basterà restare alla finestra o provare a limare troppo il costo dell’operazione. Servirà un’offerta pesante, capace di avvicinarsi alle richieste del club francese.

Fonte: La Provence