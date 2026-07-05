LIVE! Greenwood-Roma, Moretto: “Non è una pista calda, per costi e non solo”. Trotta: “Il Fenerbahce è in corsa, i giallorossi hanno 48-72 ore di tempo”

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Greenwood-Roma, Moretto frena: la pista non sarebbe così calda come raccontato oggi da alcuni quotidiani: “Non è una pista su cui resterei fermamente quando si parla di Roma. A oggi utilizzerei il termine “cautela”. Non solo per i costi, ma anche per quello, a oggi non è una pista così calda”. Anche l’Atletico Madrid apprezza il giocatore, ma al momento non c’è una vera trattativa, soltanto sondaggi. Il primo obiettivo dei colchoneros resta Lee Kang-in del PSG. “Su Greenwood si sta dando qualche notizia in più rispetto a quello che c’è realmente sul piatto“. (Matteo Moretto, canale YouTube Fabrizio Romano)
ARTICOLO ORIGINALE ORE 12:50 – La partita per Mason Greenwood entra nella fase decisiva. Il futuro dell’attaccante inglese verrà deciso entro la prossima settimana e la sensazione è che non si andrà oltre: chi metterà sul tavolo i 50 milioni richiesti dal Marsiglia avrà la possibilità concreta di chiudere l’operazione. A riferirlo è la giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale Youtube.
Il rischio per la Roma è che intorno al giocatore si scateni una vera e propria asta, scenario che andrebbe tutto a vantaggio del club francese. Il Marsiglia, forte dell’interesse di più squadre, può infatti provare a tenere alta la valutazione del cartellino e aspettare la proposta più vicina alle proprie richieste. Nonostante la smentita pubblica, restano confermati i contatti del Fenerbahce sia con il giocatore sia con i francesi. Il club turco ha negato ufficialmente una missione in Francia, anche per non alimentare aspettative tra i propri tifosi, ma sotto traccia continua a muoversi sul dossier Greenwood.
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Al calciatore sarebbe stato promesso uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione, una cifra superiore rispetto a quella proposta dalla Roma. Il vero nodo, però, riguarda la capacità del Fenerbahce di sostenere anche il costo del cartellino: resta da capire se il club turco potrà davvero spingersi fino ai 50 milioni richiesti dal Marsiglia. Sullo sfondo resta l’Atletico Madrid, che ha interesse per l’inglese e per ora si muove meno sotto i riflettori ma può accelerare da un momento all’altro.
La Roma, comunque, non è fuori dalla corsa. I giallorossi conservano ancora spiragli importanti, anche grazie al lavoro portato avanti nelle scorse settimane con il giocatore e il suo entourage. Ma ora non basta più restare in attesa: serve una mossa concreta. Il margine temporale è molto stretto. La Roma deve muoversi nelle prossime 48-72 ore se vuole evitare che la trattativa le scivoli di mano. Greenwood ha atteso, il Marsiglia vuole monetizzare e la concorrenza sta provando ad alzare la posta. (Eleonora Trotta – Youtube)
Redazione Giallorossi.net
Chiamate quando ne prende una la Trotta.
ma poi,
c’è il rischio che si scateni un’asta.
e perchè il marsiglia dovrebbe rinunciare all’asta oggi?
anzi, è la cosa più probabile,
quindi non vedo proprio una soluzione a breve,
a meno di una offerta fuori mercato.
invece mi pare una ricostruzione fedele alla realtà dei fatti… dalle nostre parti non si muove una foglia…
Se lo doveva comprare l Atalanta ….. ma siccome c’è di mezzo la Roma questi bocca larga della capitale la fanno notizia nazionale.
il Fenerbache ufficialmente esclude ogni trattativa per Greenwood ma la Trotta insiste con la notizia del club turco sul giocatore. Fanno benissimo i Friedkin a non dire nulla, a non smentire e non confermare nessuna notizia ed a far parlare al vuoto i giornalisti
la smentita del Fenerbahce puzza di tattica a distanza di 2000 km… quindi rafforza l’ipotesi che ci stanno provando, cerchiamo di non abboccare a tutto, grazie
Secondo me, molto dipende dagli stipendi. Se il tuo limite è 4mln, quanto promesso a Dybala nel rinnovo, giocatori come questo non li prendi: lo stipendio non è sufficiente. Io ripeto che con i limiti di spesa che ci si è imposti, acquisti da 50 mln non sono possibili, ti sfasciano il bilancio pure perché devi associargli uno salario totalmente fuori linea. E poi rischi l’effetto emulativo da parte degli altri giocatori.
non puo funzionare così come dici te , il milan darà quasi 5 milioni l anno a Gila …cioè Gila eddai , abbiamo una champions da Fare eh
se fosse cosi, non andiamo da nessuna parte. Non vinci senza gente forte nel calcio. Non c’e un limite di spesa, per Vaz, Wesley, il marocchino abbiamo speso 75M.
Il problema e sempre lo stesso, la Roma perde troppo tempo, si deve ottenere il via di Friedkin per fare un offerta. Uno come Friedkin che ha mille societa, alla Roma dedica 5 minuti al giorno. Finche alla Roma non ci sara un AD con pieni poteri, non possiamo fare certe trattative, nel calciomercato devi essere il piu svelto di tutti
effetto emulativo…allora prendiamo pippe ar sugo da 500 mila de ingaggio cosi tutti emulano, i Friedkin risparliano ma noi diventiamo la nuova Fiorentina o peggio la nuova Sampdoria.
Ma se non si alza il livello quando se vince?
Oppure volemo fa er proggetto gratta e vinci?
…daje Roma daje…
Già si sta alzando troppa polvere su sta vicenda. Una corsa a tre, no a due, forse c’è solo la Roma.
Tutta sta storia della concorrenza va solo a beneficio del Marsiglia.
50M sull’unghia e contratto da 7M a stagione. La vojo vedè nero su bianco sta proposta perché so curioso de capi do li prende i sordi il Fenerbahce. Fino a mo so chiacchiere e potrebbe essere anche un losco accordo per tentare di spingere la Rima ad offrire di più. Quindi facciamo st’offerta se accettano ok se no stica.
Sbaglierò ma mi sembra l ennesima telenovela destinata a concludersi con un nulla di fatto. Se ne è parlato già troppo e per troppo tempo
non li vuole spendere quei soldi il presidente!!!Se lo vuoi non stai a guarda i 5 o 7 milioni di differenza Vai li e lo prendi!!!Film già visto!!Prepariamoci
Bye bye Greenwood… per chi ci ha creduto.
X me lo abbiamo già preso prima che iniziasse il mondiale ma non si poteva annunciare xe non potevamo fare acquisti prima di giugno.SEMPRE FORZA ROMA.
Dobbiamo riuscire a prenderlo, perché l’atletico è già in Champions e il fenerbache ai preliminari… aspettare di vendere non si può sennò ciaone… Tanto vale darsi una mossa.
Io non ho capito questo mare di chiacchiere che si fanno ogni giorno su Greenwood. Si fa l’offerta il Marsiglia vedrà se qualcuno offre di più e lo da semplicemente a chi gli da più soldi. E’ così che va il mondo. Tutto il resto sono solo chiacchiere inutili.
Il 15 luglio la Roma andrà in ritiro senza nessun nuovo acquisto.
La colpa era di Massara, prima di Pinto, Ghisolfi… Domani sarà di D’amico.
Il 24 agosto inizia il campionato. Aspetto solo quel momento. Il resto è solo noia e vendita di notizie.
Greenwood? Se arriverà sarò contento. I rinnovi? Ad oggi non ha rinnovato nessuno. Manca mezza squadra.
se devo prendere giocatori così costosi allora il progetto Gasperini non mi piace … vorrei che si prendessero giocatori, alla luckman o alla hoilund, giovani ancora inesplosi e fortissimi….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.