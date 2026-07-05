LIVE! Greenwood-Roma, Moretto: “Non è una pista calda, per costi e non solo”. Trotta: “Il Fenerbahce è in corsa, i giallorossi hanno 48-72 ore di tempo”

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Greenwood-Roma, Moretto frena: la pista non sarebbe così calda come raccontato oggi da alcuni quotidiani: “Non è una pista su cui resterei fermamente quando si parla di Roma. A oggi utilizzerei il termine “cautela”. Non solo per i costi, ma anche per quello, a oggi non è una pista così calda”. Anche l’Atletico Madrid apprezza il giocatore, ma al momento non c’è una vera trattativa, soltanto sondaggi. Il primo obiettivo dei colchoneros resta Lee Kang-in del PSG. “Su Greenwood si sta dando qualche notizia in più rispetto a quello che c’è realmente sul piatto“. (Matteo Moretto, canale YouTube Fabrizio Romano)

ARTICOLO ORIGINALE ORE 12:50 – La partita per Mason Greenwood entra nella fase decisiva. Il futuro dell’attaccante inglese verrà deciso entro la prossima settimana e la sensazione è che non si andrà oltre: chi metterà sul tavolo i 50 milioni richiesti dal Marsiglia avrà la possibilità concreta di chiudere l’operazione. A riferirlo è la giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale Youtube.

Il rischio per la Roma è che intorno al giocatore si scateni una vera e propria asta, scenario che andrebbe tutto a vantaggio del club francese. Il Marsiglia, forte dell’interesse di più squadre, può infatti provare a tenere alta la valutazione del cartellino e aspettare la proposta più vicina alle proprie richieste. Nonostante la smentita pubblica, restano confermati i contatti del Fenerbahce sia con il giocatore sia con i francesi. Il club turco ha negato ufficialmente una missione in Francia, anche per non alimentare aspettative tra i propri tifosi, ma sotto traccia continua a muoversi sul dossier Greenwood.

Al calciatore sarebbe stato promesso uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione, una cifra superiore rispetto a quella proposta dalla Roma. Il vero nodo, però, riguarda la capacità del Fenerbahce di sostenere anche il costo del cartellino: resta da capire se il club turco potrà davvero spingersi fino ai 50 milioni richiesti dal Marsiglia. Sullo sfondo resta l’Atletico Madrid, che ha interesse per l’inglese e per ora si muove meno sotto i riflettori ma può accelerare da un momento all’altro.

La Roma, comunque, non è fuori dalla corsa. I giallorossi conservano ancora spiragli importanti, anche grazie al lavoro portato avanti nelle scorse settimane con il giocatore e il suo entourage. Ma ora non basta più restare in attesa: serve una mossa concreta. Il margine temporale è molto stretto. La Roma deve muoversi nelle prossime 48-72 ore se vuole evitare che la trattativa le scivoli di mano. Greenwood ha atteso, il Marsiglia vuole monetizzare e la concorrenza sta provando ad alzare la posta. (Eleonora Trotta – Youtube)

Redazione Giallorossi.net