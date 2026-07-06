CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 6 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Leao proposto alla Roma
Rafael Leao (27) sarebbe stato proposto anche alla Roma nell’ambito delle valutazioni per rivoluzionare l’attacco di Gasperini. Il Milan è disposto a cederlo, ma solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Un nome pesante, ma a condizioni tutt’altro che leggere, perché evidentemente i saldi li fanno solo quando devi comprare tu. (Il Romanista)
Ore 10:00 – Pinamonti e Abline alternative a Tresoldi
Andrea Pinamonti (27) e Matthis Abline (23) sono stati valutati dalla Roma come alternative per il ruolo di vice Malen. Il centravanti del Sassuolo rappresenta un profilo di rendimento, mentre l’attaccante del Nantes resta un nome interessante, ma Tresoldi è stato messo in prima fila per età, potenzialità e caratteristiche tecniche. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 9:15 – Garnacho piace, ma il Chelsea prende tempo
Alejandro Garnacho (22) resta un profilo molto gradito alla Roma per l’attacco. I giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma il Chelsea per ora prende tempo e non ha aperto alla formula proposta. L’operazione appare più da agosto che da luglio. (Corriere della Sera)
Ore 8:50 – Moreira resta il grande obiettivo sulle fasce
Diego Moreira (21) resta il profilo preferito da Gasperini e D’Amico per rinforzare la corsia sinistra. Lo Strasburgo valuta il belga circa 40 milioni, ma la Roma proverà ancora a trattare. Con lui e Wesley, il tecnico ritiene che le fasce sarebbero sistemate ad alto livello per diverse stagioni. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Tresoldi prima scelta per il vice Malen
Nicolò Tresoldi (21) è il nome scritto in rosso sulla lavagna di Gasperini per il ruolo di vice Malen. L’attaccante del Bruges è considerato uno dei migliori giovani a livello europeo e piace per rapidità, dialogo nello stretto e fiuto del gol. Il club belga lo valuta 25 milioni, mentre la Roma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. (La Gazzetta dello Sport)
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Ore 7:40 – Dovbyk sempre più vicino al Genoa
Artem Dovbyk (29) resta in uscita dalla Roma e si avvicina al Genoa. L’ucraino non rientra più nei piani tattici di Gasperini e il suo addio sarebbe necessario per liberare spazio al nuovo vice Malen. La Roma vorrebbe impostare l’operazione con una formula simile a quella pensata per Tresoldi, cioè prestito con diritto di riscatto. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 7:00 – Soulé ancora sul mercato
Matias Soulé (23) resta sul mercato anche dopo il 30 giugno. Gasperini ha chiesto due nuovi esterni offensivi e lo spazio per l’argentino rischia di ridursi molto. Il giocatore non vorrebbe lasciare Roma e non ha mai aperto all’Arabia, ma i club tedeschi potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Leao 60ML.
Quindi Kone 80.
Ok.
quanto so furbi al Milan
cmq per sei (6) milioni si potrebbe anche fare per avere una riserva di lusso
Vorrei proporre al Milan Dovbick in prestito con obbligo a 60 milioni…
Leso è un altro di quei giocatori che credono di essere campioni senza aver dimostrato nulla.
60 mln di risate possiamo dare
ad un prezzo congruo, se Leao avesse veramente voglia di dimostrare, in mano a Gasperini potrebbe diventare un’arma letale, perchè le qualità le ha. ma non si può vedere un giocatore del genere che fa uno strappo ogni 3 partite, uno come lui dovrebbe strappare di continuo, pensate a Gervinho e con quei piedi disastrosi cosa fece, cosa potrebbe fare Leao? il problema è che il ragazzo è così, lo vedi anche in nazionale, non si danna….proprio non ce la fa.
leao a 30 ml e con ingaggio a 3 forse ci penso!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.