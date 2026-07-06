FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 6 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Settore giovanile, possibile nuovo ingresso dopo Margiotta

Dopo aver affidato la guida del settore giovanile a Massimo Margiotta, la Roma potrebbe completare l’organigramma con un nuovo innesto. Al club manager del Frosinone Alessandro Frara sarebbe stato proposto un ruolo in prima squadra, anche se il club ciociaro sta facendo resistenza. Tutto definito invece per Riccardo Del Vescovo, che sarà il nuovo responsabile sanitario giallorosso. (Il Tempo)

Ore 9:15 – Trigoria, raduno al via il 13 luglio: gruppo ridotto per Gasperini

La Roma si prepara a tornare al lavoro a Trigoria il 13 luglio, ma Gasperini dovrà iniziare con un gruppo ancora ridotto. Tra reduci dal Mondiale, giocatori attesi qualche giorno più tardi e situazioni contrattuali da completare, al momento sono tredici i calciatori di movimento a disposizione, esclusi giovani e portieri. Malen e Ndicka sono attesi intorno al 22 luglio. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Abbonamenti Roma, oggi il comunicato ufficiale: obiettivo 40 mila tessere

L’attesa dei tifosi è finita: oggi la Roma renderà note tutte le informazioni sulla nuova campagna abbonamenti. L’obiettivo del club è confermare il tetto delle 40 mila tessere, già raggiunto nella scorsa stagione. L’entusiasmo resta alto in vista del ritorno in Champions League e dell’inizio del nuovo corso con Gasperini. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 7:00 – Wesley punta il raduno: recupero verso la fase finale

Wesley punta a essere subito a disposizione di Gasperini per l’inizio della preparazione. Il brasiliano sta completando il percorso di recupero dopo l’infortunio e vuole presentarsi a Trigoria nelle migliori condizioni possibili. Il raduno del 13 luglio rappresenta il primo obiettivo del suo rientro. (Il Messaggero)

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