Gasperini chiama Greenwood: “Sei pronto a correre?”. E Mason risponde in italiano…

Non solo contatti tra club, offerte da preparare e milioni da mettere sul tavolo. Nella trattativa per Mason Greenwood c’è anche un dettaglio tecnico e umano che racconta meglio di tanti numeri quanto Gian Piero Gasperini stia spingendo per portare l’attaccante inglese alla Roma.

Il tecnico giallorosso ha parlato direttamente con il giocatore. Non una semplice telefonata di cortesia, ma un confronto vero, nel quale Gasperini ha spiegato a Greenwood cosa si aspetterebbe da lui nella nuova Roma. Presente ai colloqui anche il padre-agente dell’esterno del Marsiglia. Il passaggio più significativo, svelato oggi da Il Messaggero, riguarda proprio il modo in cui l’allenatore ha presentato il suo calcio al classe 2001. Gasperini gli avrebbe chiesto senza troppi giri di parole: “Sei pronto a correre?”. Una domanda che suona quasi come un manifesto del nuovo corso romanista: talento sì, ma dentro un sistema fatto di intensità, sacrificio e lavoro.

Greenwood, però, non si sarebbe tirato indietro. Anzi. La risposta dell’attaccante sarebbe stata netta: “Sì sono pronto, vengo anche a fare tanti gol”. Una frase pronunciata in italiano, dettaglio tutt’altro che secondario e letto come un segnale positivo in vista di un possibile trasferimento nella Capitale. Gasperini lo ha messo subito in guardia sul ruolo che avrebbe nella sua Roma. L’idea principale è utilizzarlo da esterno nel 3-4-2-1, più che da trequartista puro nel 3-4-1-2, soluzione che potrebbe eventualmente essere presa in considerazione solo in caso di emergenza. Il tecnico vuole un giocatore capace di attaccare, incidere, ma anche partecipare al lavoro collettivo senza palla.

La stima reciproca c’è. Greenwood è stato colpito dalla chiarezza dell’allenatore e dalla centralità che gli verrebbe garantita nel progetto. La Roma, dal canto suo, sa di avere il gradimento del calciatore, ma deve ancora trasformare questa base in un’offerta ufficiale al Marsiglia. Il club francese chiede circa 50 milioni di euro. La proposta pensata dalla Roma resta più bassa, intorno ai 40 milioni più bonus, ma dovrà essere alzata per avvicinarsi alle richieste dell’OM. Appena arriverà il via libera dei Friedkin, D’Amico potrà formalizzare l’offerta.

Intanto la concorrenza resta sullo sfondo. L’Atletico Madrid osserva, ma al momento non avrebbe presentato una maxi offerta: dalla Spagna sarebbe arrivata soltanto una proposta da circa 30 milioni, troppo bassa per convincere il Marsiglia. Il Fenerbahce mette sul tavolo un ingaggio da 7 milioni a stagione per il giocatore, ma non ha ancora soddisfatto le richieste economiche del club francese. La Roma resta quindi in corsa, forte soprattutto del rapporto costruito tra Gasperini e Greenwood. Il tecnico ha fatto la sua parte: ha chiamato il giocatore, gli ha spiegato cosa vuole da lui e lo ha testato subito sul terreno più importante, quello della disponibilità al lavoro. Ora tocca alla società passare dalle parole ai fatti.

Fonte: Il Messaggero